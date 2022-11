Presidente da Federação Acreana de Desporto Escolar avalia participação dos atletas nos jogos escolares

Principal medalha dos JEBs 2022 foi conquistada pelo futsal masculino do Colégio Acreano – Foto: Stalin Melo / SEE

Stalin Melo – O presidente da Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade), José Reinaldo Azevedo, que juntamente com o chefe do departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Júnior Santiago, coordena a delegação acreana, fez uma avaliação da participação dos atletas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que acontece na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com José Reinaldo, este ano, para os jogos escolares, o Acre enviou a maior delegação da história para uma competição escolar, nada menos do que 276 componentes entre atletas, dirigentes esportivos e técnicos. “E a parceria com o governo do Estado foi fundamental”, disse.

Ele lembra a importância do departamento de Esportes da SEE em ter realizado as competições estaduais, de onde saíram os campeões que representam o Acre nos jogos escolares. José Reinaldo também agradeceu a parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), que disponibilizou passagens e hotéis.

“Com essas parcerias tivemos um salto muito positivo, conseguimos várias medalhas, fomos campeões no futsal masculino na série prata, tivemos medalhas no ciclismo, medalha no atletismo, então estamos batendo todos os recordes e se não fosse essa parceria com o governo do Estado, essa nossa participação seria muito difícil”, afirmou.

Atleta Danilo Silva, do Colégio Militar Tiradentes, conquistou duas medalhas para o ciclismo acreano – Foto: Stalin Melo / SEE

Ainda segundo ele, a partir do momento em que o departamento de Esportes da SEE realizou as competições nas fases estadual e municipais, os professores em suas escolas começaram a trabalhar as modalidades esportivas. “Então, essas medalhas, pode-se dizer, são fruto também do trabalho que esses professores realizaram em suas escolas”, destacou.

Para o ano que vem, segundo o presidente da Fade, vários campeonatos brasileiros que terão a participação do Acre e, portanto, será necessário realizar as seletivas em diversas modalidades, como futebol de campo, handebol e vôlei. E para o JEBs, acrescenta, várias cidades como Blumenau (SC), João Pessoa (PB), Aracaju (SE) e o próprio Rio de Janeiro já estão se oferecendo para sediar os jogos.

“Então, essas parcerias são fundamentais para o crescimento dessas modalidades em todos os estados e, com isso, vamos desenvolver cada vez mais o desporto escolar no Acre e fazer com que outras escolas que ainda não participam comecem a participar dos nossos eventos”, disse.

Equipe de Atletismo da Escola São João Batista, do Bujari, também ganhou medalha para o Acre – Foto: Stalin Melo / SEE