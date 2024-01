Prefeitura transfere abertura do Campeonato Feminino de Futebol para o estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul

Há mais de 10 anos sem realizar a competição feminina, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul irá retornar com o campeonato feminino de futebol neste sábado, 27, as 18h no estádio Arena do Juruá.

A competição estava marcada para acontecer no estádio O Cruzeirão, mais devido ao trabalho de recuperação do gramado no local a Diretoria de Esporte fez uma parceria com o governo do Estado e transferiu os jogos para o Arena do Juruá.

O secretário de Educação Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul, Edivaldo Gomes disse que a mudança de local da realização do evento,não vai atrapalhar a competição.

” Como já tinha uma data para iniciar o campeonato e o gramado do estádio O Cruzeirão não ficou pronto aindema, decidimos fazer essa parceria com o governo do estado para que os jogos aconteçam no Arena do Juruá. Essa foi um decisão do prefeito Zequinha Lima para que a gente posso cumprir o acordo com as equipes e realizar o campeonato que é esperado com muita espectativa pelas equipes “, disse Edivaldo Gomes.

No torneio de abertura, as 13 equipes irão disputar o prêmio de R$ 1 mil, sendo R$ 650 será para o campeão do torneio e R$ 350 para o vice-campeão. O valor da premiação ao final do Campeonato Feminino de Futebol será de R$ 6 mil.