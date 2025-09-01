Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais

1 de setembro de 2025

Foto: Ailton Júnior

A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final da Taça Cidade de Brasileia de Futebol, após três meses de competição.

A competição contou com 27 equipes participantes, somando mais de 590 atletas em quatro categorias: feminino, sub-17, máster e primeira divisão. O campeonato contou com investimento de R$ 60 mil, sendo quase R$ 30 mil destinados apenas à premiação da final e parte significativa aplicada na arbitragem oficial durante todo o torneio, garantindo lisura e organização até a grande decisão.

Na abertura da noite, a equipe Baixa Verde conquistou o título feminino e levou para casa R$ 3 mil, enquanto o vice-campeão Atlético Ferreira recebeu R$ 1,5 mil. O troféu de melhor goleira ficou com Josiele Melo, e a artilharia com Fernanda Melo.

Na categoria sub-17, o São Cristóvão sagrou-se campeão e recebeu R$ 2,5 mil, enquanto o Aquarela ficou com o vice e R$ 1,5 mil. Os destaques individuais foram Rafael Gerônimo como melhor goleiro e Alexandro Apuri como artilheiro.

No máster, a equipe Auto Peças garantiu o título e levou R$ 4 mil. O Baixa Verde ficou com o vice e R$ 2 mil. O goleiro Gil (Auto Peças), foi eleito o melhor da posição e o atacante José Pereira (Baixa Verde), terminou como artilheiro.

Já a grande final da primeira divisão foi marcada por emoção e alto nível técnico. Após empate no tempo normal, a equipe Anjos da Bola venceu o Boleros por 4 a 3 nos pênaltis, conquistando o título e o prêmio de R$ 8 mil. O vice-campeão levou R$ 4 mil. Brilharam nas cobranças de pênalti Natan Menezes, Ângelo Gurgel, Rodrigo Araújo (Rodriguinho) e Jardson Ferreira, que garantiram a vitória do Anjos da Bola. O goleiro Marcos Freitas (Anjos da Bola) foi eleito o melhor da posição e o atacante William Lima recebeu o troféu de artilheiro.

Durante a final, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do esporte para a cidade.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Taça Cidade de Brasileia, que já faz parte do calendário esportivo do município. Esse investimento de R$ 60 mil é um compromisso com os atletas, com a juventude e com a valorização do esporte como instrumento de inclusão e transformação social. Também fizemos questão de garantir arbitragem oficial em todas as partidas, reforçando a seriedade e a credibilidade da competição”, afirmou.

A secretária municipal de Cultura e Esporte reforçou o apoio da gestão às competições locais.

“Foi um campeonato histórico, com mais de 500 atletas envolvidos, equipes femininas, da base, do máster e da primeira divisão. Ver o estádio lotado, famílias torcendo e incentivando é a prova de que o esporte é um elo de união em nossa cidade”, disse.

O deputado estadual Tadeu Hassem, presente na final, também ressaltou o papel do esporte para Brasileia.

“A Taça Cidade é um exemplo de incentivo ao esporte e ao lazer, mas também de cidadania. Parabenizo todos os atletas, dirigentes e a Prefeitura de Brasileia por esse evento grandioso”, destacou.

A competição também contou com o trabalho fundamental da Gerência Municipal de Esporte, liderada por Clebson Venancio, que esteve à frente da organização, apoio logístico e acompanhamento de todas as rodadas, garantindo que cada detalhe do campeonato fosse realizado com eficiência e dedicação.

Foto: Gennoci Nascimento

