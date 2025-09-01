Esporte
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior
A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final da Taça Cidade de Brasileia de Futebol, após três meses de competição.
A competição contou com 27 equipes participantes, somando mais de 590 atletas em quatro categorias: feminino, sub-17, máster e primeira divisão. O campeonato contou com investimento de R$ 60 mil, sendo quase R$ 30 mil destinados apenas à premiação da final e parte significativa aplicada na arbitragem oficial durante todo o torneio, garantindo lisura e organização até a grande decisão.
Na abertura da noite, a equipe Baixa Verde conquistou o título feminino e levou para casa R$ 3 mil, enquanto o vice-campeão Atlético Ferreira recebeu R$ 1,5 mil. O troféu de melhor goleira ficou com Josiele Melo, e a artilharia com Fernanda Melo.
Na categoria sub-17, o São Cristóvão sagrou-se campeão e recebeu R$ 2,5 mil, enquanto o Aquarela ficou com o vice e R$ 1,5 mil. Os destaques individuais foram Rafael Gerônimo como melhor goleiro e Alexandro Apuri como artilheiro.
No máster, a equipe Auto Peças garantiu o título e levou R$ 4 mil. O Baixa Verde ficou com o vice e R$ 2 mil. O goleiro Gil (Auto Peças), foi eleito o melhor da posição e o atacante José Pereira (Baixa Verde), terminou como artilheiro.
Já a grande final da primeira divisão foi marcada por emoção e alto nível técnico. Após empate no tempo normal, a equipe Anjos da Bola venceu o Boleros por 4 a 3 nos pênaltis, conquistando o título e o prêmio de R$ 8 mil. O vice-campeão levou R$ 4 mil. Brilharam nas cobranças de pênalti Natan Menezes, Ângelo Gurgel, Rodrigo Araújo (Rodriguinho) e Jardson Ferreira, que garantiram a vitória do Anjos da Bola. O goleiro Marcos Freitas (Anjos da Bola) foi eleito o melhor da posição e o atacante William Lima recebeu o troféu de artilheiro.
Durante a final, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do esporte para a cidade.
“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Taça Cidade de Brasileia, que já faz parte do calendário esportivo do município. Esse investimento de R$ 60 mil é um compromisso com os atletas, com a juventude e com a valorização do esporte como instrumento de inclusão e transformação social. Também fizemos questão de garantir arbitragem oficial em todas as partidas, reforçando a seriedade e a credibilidade da competição”, afirmou.
A secretária municipal de Cultura e Esporte reforçou o apoio da gestão às competições locais.
“Foi um campeonato histórico, com mais de 500 atletas envolvidos, equipes femininas, da base, do máster e da primeira divisão. Ver o estádio lotado, famílias torcendo e incentivando é a prova de que o esporte é um elo de união em nossa cidade”, disse.
O deputado estadual Tadeu Hassem, presente na final, também ressaltou o papel do esporte para Brasileia.
“A Taça Cidade é um exemplo de incentivo ao esporte e ao lazer, mas também de cidadania. Parabenizo todos os atletas, dirigentes e a Prefeitura de Brasileia por esse evento grandioso”, destacou.
A competição também contou com o trabalho fundamental da Gerência Municipal de Esporte, liderada por Clebson Venancio, que esteve à frente da organização, apoio logístico e acompanhamento de todas as rodadas, garantindo que cada detalhe do campeonato fosse realizado com eficiência e dedicação.
Foto: Gennoci Nascimento
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol de Campo na comunidade Belo Monte. O evento atraiu uma verdadeira multidão, que acompanhou partidas eletrizantes marcadas por muita emoção e espírito esportivo.
Em sua 4ª edição, o campeonato é organizado pela própria comunidade e conta com o apoio e financiamento da prefeitura. Nesta edição, foram entregues mais de R$ 20 mil em premiação para as equipes masculinas e femininas, além de troféus e medalhas que reconheceram o esforço e dedicação dos atletas.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância do esporte para o fortalecimento das comunidades rurais e indígenas:
“O esporte é um instrumento de transformação social. Ele gera saúde, lazer e alegria para nossas famílias. Nossa gestão segue firme incentivando o esporte em todas as regiões do município, sempre junto das comunidades.”
A final do Campeonato do Belo Monte consolidou-se como uma das maiores festas esportivas da zona rural de Assis Brasil, reforçando a valorização cultural e comunitária da região.
Com show encontro de motociclistas, Brasiléia celebra a 2ª edição do Moto Rock e reforça título de Capital do Rock
No governo de Gladson Cameli, Acre despenca para a 26ª posição no ranking nacional e enfrenta o maior caos educacional de sua história
Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
Thor Dantas rebate o senador bolsonarista Márcio Bittar e alerta: “Misturar política com ciência foi o maior erro da pandemia”
Infectologista e professor de medicina desmonta falas do senador sobre cloroquina, ivermectina, máscaras e vacinas, e lembra que desinformação custou...
Escândalo na EXPOVALEPURUS: Denúncias de calote, fraude e importunação sexual marcam evento em Manoel Urbano
A realização da EXPOVALEPURUS, no município de Manoel Urbano, conduzida pelo pecuarista conhecido como Macarrão, ao lado de sua esposa...
Prefeito Bocalom falta com a verdade e apaga autoria de emendas: Mara Rocha desmente declarações sobre recursos do Mercado Elias Mansour
Mais uma vez, o prefeito de Rio Branco tenta reescrever a história, negando o papel de quem realmente recursos e...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
