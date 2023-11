Prefeitura realiza a final do campeonato no Km 19, Suly Guimarães representou a prefeita Fernanda Hassem

Levando investimentos do esporte para as comunidades rurais. A Prefeitura de Brasileia através da Gerência Municipal de Esportes apoiou neste sábado, 21,mais uma realização da grande final Campeonato Rural do Clube Ananconda ( KM 69), organizado por Falcão Rocha.

Foram 60 dias de jogos onde 12 equipe participaram das competições. A final do campeonato contou com extensa programação esportiva, entre elas feminina entre os times das comunidades Porongaba X Porto Carlos que foi a vencedora da partida já no torneio masculino o CSKA venceu Vicente de Melo.

Sendo o grande Campeão do Campeonato Rural do KM 69 Juventus que quebrou a invencibilidade da equipe do Santa Quitéria ganhando de 4X1.

Prestigiaram o evento esportivo Gerente de Esportes Municipal Bil Rocha, Vereador Elenilson Cruz, Secretário de Meio Ambiente Zico Rocha e a Gestora de Política para as Mulheres (OPM), Suly Guimarães.

Além de troféus e premiação em dinheiro entregue pela Prefeitura de Brasileia aos vendedores do campeonato, Primeiro Lugar recebeu R$ 3.000, 00 mil reais e R$ 2.000, 00 mil reais para o Segundo Lugar. Foi entregue também troféu para o melhor jogador do campeonato Douglas Melo, destaque e artilheiro Geovane Silva, melhor goleiro Édson Ferreira e o Falcão Rocha recebeu o certificado de colaborador do esporte no município.

Prefeita Fernanda Hassem é a principal incentivadora do esporte no município e com isso têm priorizado e multiplicado os investimentos ao longo da sua gestão no esporte em todas as suas modalidades tanto na cidade quanto em comunidades rurais em grande e pequenas competições.

Veja o que disseram:

Melhor Goleiro do Campeonato Rural do KM 69 em Brasileia Édson Ferreira

“Quero Agradecer a Prefeitura de Brasileia e a Prefeita Fernanda Hassem por nos apoiar no esporte Rural, isso é importante pra nós que moramos aqui. Agradecer o Juventus pelo convite de está jogando na equipe e sermos campeões. E agradecer principalmente DEUS que nos abençou também com a conquista de melhor goleiro do campeonato.” Enfatizou.

Gerente de Esportes Bil Rocha:

“Mais uma grande final do campeonato rural no KM 69 apoiado pela Prefeitura de Brasileia e organizado pelo Falcão Rocha, antes realizado pelo meu pai Antônio Moreira (Memória). Agradeço todas as equipes que participaram do campeonato em nome da equipe do Juventus que foi o grande campeão dessa competição. Isso nos motiva levar investimentos do esporte para outras comunidades rurais com apoio e incentivo da gestora de nosso município Prefeita Fernanda Hassem.” Destacou.

Vereador Elenilson Cruz:

“Na Condição de representantes da Câmara de Vereadores, estou muito feliz pela realização dessa festa do esporte aqui na zona rural, parabenizo os organizadores Falcão Rocha e a sua Mãe Dona Marlene e o time campeão Juventus em nome de todas as equipes que participaram do campeonato. Fica aqui nosso reconhecimento à Prefeita Fernanda Hassem por ter multiplicado os investimentos no esporte rural nos últimos anos entre eles em premiações. Valorizando e incentivando cada vez mais essa prática em outras comunidades rurais também.” Ressaltou.