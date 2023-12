Prefeitura premia em R$15 mil campeões do campeonato de futebol de campo de 2023, em Porto Walter

Além de ser mecanismo de transformação social e promoção de entretenimento, o esporte é indispensável na geração de qualidade de vida da coletividade. É pensando desta forma que a gestão do prefeito Zequinha Lima vem revolucionando o setor esportivo no município de Cruzeiro do Sul. A Prefeitura, através da Diretoria de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDEL, tem promovido diversos avanços por meio da realização e apoio a eventos esportivos, bem como de melhorias em infraestrutura.

Só este ano, a prefeitura investiu mais de R$ 150 mil em projetos voltados para o setor, aprovados pela Lei de Incentivo, favorecendo atletas e desportistas, profissionais e não profissionais, em diferentes modalidades.

A realização do primeiro campeonato de futebol de base é um exemplo desses avanços. A competição, nunca feito antes, mobiliza centenas de jovens e adolescentes, de 11 a 17 anos, que sonham em se tornar jogadores profissionais.

“A gente fica muito feliz em realizar o primeiro campeonato de base de Cruzeiro do Sul porque assim estamos conseguindo promover o esporte para os jovens aqui na nossa região. Alguns, inclusive, já receberam convite para jogar fora do Acre, então é sinal de que nós estamos abrindo as portas para que o esporte cruzeirense possa crescer muito mais além daquilo que a gente é hoje”, declarou o prefeito Zequinha Lima durante as finais das categorias Sub-15 e Sub-17, realizadas na última sexta-feira, 8.

Além de seus próprios eventos, a prefeitura também apoiou diretamente a realização de várias competições. O Campeonato Cruzeirense de Futebol, 1ª divisão foi um dos eventos que recebeu apoio do município, que investiu R$ 17 mil para a premiação do campeão e vice-campeão do torneio.

“A gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte, onde temos projetos que são aprovados, mas, além disso, procuramos investir muito mais nessas competições porque sabemos da importância delas para o desenvolvimento de nossos atletas”, reforçou o prefeito.

Embora o futebol seja a modalidade mais praticada, outras competições também ganharam destaque com o fomento do município. O Diretor de Esportes e Lazer, Raffaine Andrade, ressaltou algumas dessas ações.

“A maioria das competições que realizamos não existiam. Antes não tínhamos campeonato feminino, campeonato de base e hoje temos. Também não tínhamos investimentos no handebol, voleibol, e agora todas essas modalidades, e diversas outras, fazem parte do nosso calendário. Temos Fundo e Conselho Municipal de Cultura. Tudo isso só é possível graças a sensibilidade do prefeito Zequinha Lima que entende a importância de se investir no esporte”, pontuou.

Futebol Feminino

O futebol feminino é mais uma modalidade que ganha destaque em Cruzeiro do Sul com a gestão do prefeito Zequinha Lima. Depois de 12 anos, a Prefeitura vai realizar uma competição só para as mulheres. As inscrições do campeonato estão abertas até o dia 15 de dezembro.

A notícia gerou expectativas para dirigentes de clubes femininos. “Estou muito agradecida ao prefeito Zequinha Lima, em trazer de volta o nosso campeonato e a Diretoria de Esporte por fazer isso acontecer. Estamos muito felizes por essa oportunidade que a prefeitura está dando a todas as mulheres que gostam do futebol”, declarou Marilete, treinadora da equipe do Atlético Rio Môa.

“Essa é mais uma vitória da gestão do prefeito Zequinha Lima, que vem construindo pontes e mecanismos através do esporte. Neste momento conseguimos alcançar todas as categorias do futebol. Agora chegamos à competição feminina, que há muito tempo não se praticava como é de direito, em nosso município”, finalizou Raffaine.

Recurso Próprio

Cruzeiro do Sul é a única cidade do interior do estado do Acre que consegue manter o calendário esportivo com recursos próprios. Atualmente, o município apoia mais de 17 modalidades em diferentes categorias.

Confira algumas das ações já feitas pela Prefeitura na área de esportes, por meio da SEMEDEL.

Apoio na Corrida Tiradentes realizada pela Polícia Militar

Campeonato Cruzeirense de Futebol 1ª e 2ª Divisão

Campeonato da 1ª 2 ª divisão de Futsal

Campeonato de Futebol das Categorias de Bases

Campeonato de Futebol Feminino

Campeonato da 1ª Divisão de Handebol

Copa de Futebol Master Rei Pelé

Copão de Handebol, Futebol, Voleibol e Futsal

Criação do Conselho Municipal de Políticas Esportivas

Curso de Arbitragem de Futebol

Curso de Natação em Parceria com a Federação Acreana de Desporto Escolar

Entrega de Material Esportivo na Unidade de Recuperação Social Feminina

III Corrida da Virada

Jogos Escolares Urbano e Rural

Primeiro evento de Ginástica Rítmica pelos Jogos Escolares 2023

Primeiro Torneio de X1 E X2

Torneios de Futebol de Areia, Futebol Society e Volêi de Areia.

Complexo Esportivo

No Complexo Esportivo, no Bairro Aeroporto Velho, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, oferece à população, espaços e equipamentos destinados à prática esportiva e à atividade física de forma coletiva e individual.

A obra iniciada em 2016 esteve parada por 4 anos e foi retomada pelo prefeito Zequinha Lima, acrescentando ao valor inicial, também recursos próprios do município, somando R$5 milhões, em investimentos.

Entre as estruturas do complexo esportivo estão um campo society de grama sintética, quadras de volei e futebol de areia, pista de esportes radicais, e pista de atletismo. Há também equipamentos para a prática de exercícios físicos e treinos aeróbicos, ministrados de segunda a quinta-feira.