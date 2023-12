Prefeitura encerra campeonatos das categorias sub-15 e Sub-17 no Estádio Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul

O Campeonato Cruzeirense de Futebol de Base, das categorias Sub-15 e Sub-17, promovidos pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será encerrado nesta sexta-feira ,08, com partidas no Estádio Cruzeirão a partir das 18:30h. As equipes Gol de Craque e São Cristóvão vão decidir o título Sub-15 e o campeão do Sub-17 será definido no confronto entre Bola da Vez e Gol de Craque.

O primeiro jogo que definirá o campeão dos adolescentes até aos 15 anos, terá início às 18:30h. A segunda partida, que vale o título do Sub-17, começa às 20:30h.

As quatro equipes se classificaram para as finas no último dia 25 de novembro. Diante de uma torcida de mais de mil pessoas, as equipes da escolinha Gol de Craque venceram as semifinais nas duas categorias. O São Cristóvão passou pela equipe F10 garantindo classificação para a final do Sub-15. Já a Bola da Vez venceu a equipe Gol de Placa por um placar de 3×2 e vai disputar o título do campeonato Sub-17.

A equipe da coordenação do Departamento de Esportes da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que realiza as competições, avalia que além da valorização das equipes de base municipal, que resulta no fortalecimento do futebol do município, o campeonatos também revelou novos talentos.

” Têm sido um sucesso esses campeonatos, tanto de público no estádio, quanto na participação de atletas. Estamos encerrando essas duas categorias, mas também já estamos nos preparando para iniciar para as crianças de 11 e 13 anos. Essas competições envolvem mais de 600 crianças e adolescentes e têm despertado olhares até das equipes da capital, como foi o caso do Santa Cruz, projeto do empresário Adem Araújo”, disse o coordenador do Departamento de Esporte Municipal, Rafaine Andrade.