Prefeitura e liga Cruzeirense de Futsal realizam evento esportivo com sucesso de público

Assessoria – O Internacional Master de Cruzeiro do Sul se prepara para mais uma turnê de amistosos, no mês de agosto. A equipe novamente vai ao interior de Rondônia e à Bolívia e, desta vez, a delegação contará com a parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul para a viagem.

O município é o principal apoiador na logística do clube cruzeirense que contará também com outros patrocinadores.

“O prefeito Zequinha tem nos dado todo o suporte para que possamos trabalhar e investir no esporte no nosso município. Esse apoio ao time do Zé Mauro é muito importante, para que a equipe possa alcançar seus objetivos e ainda representar a cidade de Cruzeiro do Sul em Rondônia e na Bolívia”, afirmou o secretário municipal de educação, esporte e lazer Edivaldo Gomes.

Antes de viajar para a Bolívia, o Internacional participa de dois jogos, um em Mâncio Lima e outro em Cruzeiro do Sul, no campo do Deracre. A equipe deixa a cidade, para a disputa dos amistosos, no dia 01 de agosto.