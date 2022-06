Prefeitura realiza torneio de futebol na Vila São Pedro, “premiação foi um boi de 200 kg e um porco de 90 kg”

Vários ciclistas de diferentes municípios estiveram se deslocando para a regional neste domingo (05), o motivo da vinda foi participar de um dos maiores eventos de ciclismo, o Bike Adventure – Reserva Chico Mendes. O percurso desafiador de 135 Km que se iniciou pelo município de Epitaciolândia passando por Xapuri, adentrando a Resex e tendo seu fim em Brasiléia desafiou a resistência de cada ciclista que participou.

Após saírem de Epitaciolândia as 3:00 horas os “aventureiros” se deslocaram até a princesinha do Acre, Xapuri, onde as 8:00 horas realizaram uma pausa para o café da manhã, após recarregarem as energias partiram em direção a Reserva Extrativista Chico Mendes, após percorrerem bastante chão chegaram até a residência do Sr. Jorge do beijo como carinhosamente é conhecido, desta vez realizaram uma pausa para o almoço. Após o “descanso” cada participante continuou o trajeto retornando à cidade pelo ramal do Jarinal.

O evento foi considerado um sucesso pelos participantes, superando a primeira edição que aconteceu em 2021. Esta segunda edição contou com aproximadamente 200 ciclistas dos municípios de Xapuri, Senador Guiomard, Capixaba, Brasiléia, Plácido de Castro, Epitaciolândia, Rio Branco, Cobija – Bolívia e de Maldonado -Peru. Vale ressaltar que a data da realização da corrida é alusiva ao dia mundial do meio ambiente e já faz parte do calendário para ser realizada todos os anos.

Para o ciclista presidente da UNIBIKE Roberto de Abreu o evento já pode ser considerado um dos maiores do Acre. “ O sentimento que fica é de dever cumprido, mesmo em um percurso tão longo de mais de 130 km, felizmente os participantes conseguiram o executar com maestria. Como ciclista posso afirmar que esse é um dos maiores eventos de ciclismo atualmente, que movimenta os ciclistas de todo estado. É um prazer poder fazer parte desse projeto na organização do evento, agradeço todos os parceiros que contribuíram para a realização do evento.

A competição é uma realização das vereadoras de Brasiléia Marinete Mesquita (PT) e Arlete Amaral (PP), contou com a organização do grupo Unibike e do grupo MM, além de contar com o apoio do Cesário Braga, prefeitura de Epitaciolândia, prefeitura de Xapuri, da deputada estadual Meire Serafim, BlueRay e Pousada e Restaurante Aconchego da Floresta.