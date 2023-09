Prefeitura de Porto Walter realiza oitiva de finais do campeonato feminino no Ilha Verde

A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Cultura e Esporte realizou na terça-feira, 22, mais dois jogos válidos pela 1ª Rodada do Campeonato Epitaciolandense de Futebol – Antônio da Silva de Oliveira (Padim), no estádio Antônio Araújo Lopes.

No primeiro jogo a equipe Real Padim venceu a equipe Moto Táxi por 4 a 0. E na segunda partida o time Imperial FC empatou por 1 a 1 com o time Epitaciolândia.

A competição conta com 16 equipes inscritas, a duração do campeonato será de 60 dias.

Na abertura dos jogos foi feito a entrega dos certificados de conclusão do curso de arbitragem aos mais de 15 participantes. Os jogos acontecerão as terças, quintas e sábados no estádio Antônio de Araújo Lopes.