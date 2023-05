Prefeitura de Porto Walter abre a fase municipal dos jogos escolares na quadra Aderlan da Silva

Como parte da programação do 47º aniversário do município de Assis Brasil, o Amistoso de Futebol Máster foi sucesso e contou com a participação de quatro equipes mistas, dois times brasileiro e dois times peruanos que se enfrentaram com muita garra.

O amistoso aconteceu no estádio José Dantas, às 8:00 da manhã, onde em duas rodadas de disputa as equipes vencedoras se enfrentaram em uma terceira rodada.

A primeira rodada contou com a participação dos times Máster Assis Brasil X Leones de La Fronteira, na oportunidade a equipe Máster Assis Brasil venceu com um placar de 5 X 3, já se classificando para disputar a terceira rodada, que aconteceria no período da tarde.

Já na segunda rodada, ainda pela manhã, os times Máster Bujari e Ibéria se enfrentaram, ocasião em que a equipe Master Bujari venceu com um placar expressivo de 6 X 2, onde também se classificou para a terceira rodada em que enfrentaria o time Máster Assis Brasil.

A disputa mais esperada entre as finalistas, Máster Bujari X Master Assis Brasil se enfrentaram com o objetivo de conquistar a grande taça da vitória e mesmo jogando em casa com tudo ao seu favor, Master Assis Brasil perdeu para a equipe Máster Bujari por um placar de 3 X 1.

Diante da disputa acirrada, a equipe Máster Bujari, a grande vencedora do Amistoso de Futebol Máster 2023, recebeu das mãos do vice-prefeito do município, Reginaldo Martins e do prefeito de Bujari, Padeiro, a grande taça e mais o prêmio em dinheiro no valor de R$ 800,00 reais para a equipe do município de Bujari.