Prefeitura de Plácido de Castro realiza campeonato municipal de futebol de campo 2021

A prefeitura municipal de Plácido de Castro, através da secretaria de turismo, esporte e lazer realizou o campeonato municipal de futebol de campo, neste domingo 26 de dezembro, foi realizado a grande final do campeonato entre Sheriff e fronteira.

O Campeonato teve a participação das melhores equipes do município, sendo da zona urbana, do km 14 e do distrito de Campinas.

A final foi disputada lance a lance, ambas equipes se esforçaram ao máximo pelo campeonato, a ponto do resultado ser decidido nos pênaltis.

Sagrando-se campeão a equipe do Fronteira, que por sinal uma das melhores do município com grandes nomes homenageados minutos antes do jogo, Amarildo, Zé Vital, Carlinhos Wilson Pena, que deixaram o nome na história e no coração dos que amam o futebol, em especial o esporte Clube Fronteira.

A final foi decidida em uma bela tarde de domingo, no estádio municipal José Ferreira Lima, onde a torcida marcou presença, os vereadores Francimar Rodrigues e o presidente da câmera José Nunes, o vice prefeito Enilton Pena e toda equipe técnica das duas equipes e o assessor especial do prefeito Camilo Silva, Luiz Gonzaga, estavam prestigiando o evento.

Segundo o secretário Júnior Mesquita, Ele agradece a todas equipes que participaram e ao prefeito Camilo Silva pelo apoio no desenvolvimento do esporte no município, esse campeonato municipal de futebol de campo encerrou as atividades da secretaria por esse ano 2021 foi um ano bem produtivo dentro do esporte diversas atividades foram desenvolvidas e agora é planejar e se organizar para 2022 voltar novamente a todo vapor.

