Prefeitura de Epitaciolândia e Governo abrem a 2ª etapa da competição de Futsal nos Jogos Escolares

A prefeitura de Epitaciolândia e o Governo do Estado do Acre realizaram, na noite de quarta-feira (3), a cerimônia oficial da abertura dos Jogos Escolares Fase Estadual 2022, o evento contou com as presenças do prefeito de Epitaciolândia Dr. Sergio Lopes, Junior Santiago, chefe do Departamento Estadual de Esportes, Professor Rêgo, chefe de Departamento do Gabinete da Secretaria de Estado de Educação, vereadora Seliene Lima, Joãozinho Ferreira, secretário de cultura e esportes, Regiane Moreira, secretária de administração, Pastor Agleisson Rodrigues e Eunice Maia Gondim, secretária municipal de educação.

No evento foi feito a apresentação das equipes que representam 20 municípios do Estado do Acre, em seguida a execução dos hinos nacional brasileiro, estadual acreano e epitaciolandense interpretado por artistas locais.

Em suas falas as autoridades destacaram a importância dos jogos escolares para o intercambio cultural e social entre os municípios acreanos.

“Aqui estamos além de proporcionar oportunidades no Esporte, estamos promovendo um intercambio cultural e social entre todos os municípios do Acre” destacou Santiago Chefe do Departamento de Esportes.

Ao declarar aberta a 2ª etapa dos Jogos Escolares Estadual 2022, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância desses jogos para descobri novos talentos na aérea desportiva.

“Estamos iniciando mais uma etapa dos Jogos Escolares fase Estadual, são desportista de alta competitividade, por isso temos a certeza que vamos ver bons jogos, em nome de toda equipe da prefeitura quero dar as boas vinda aos alunos e comissões técnicas de todos os municípios que nos honram com vossas participais. Assim declaro aberta a 2ª etapa dos jogos escolares estadual 2022.” Concluiu Sérgio Lopes.

Após a abertura oficial, foram realizadas apresentações culturais com os Grupos dos Idosos, Axé Capoeira e Balé Cultural de Cobija, e uma partida amistosa entre as seleções de Epitaciolândia e Xapuri.