Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Campeonato Cruzeirense de Base, das categorias Sub-11 e Sub13

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, deu início no final de semana, ao Campeonato Cruzeirense de Base, das categorias Sub-11 e Sub-13. Na primeira rodada da fase de grupos, nas duas categorias, na manhã de sábado, 9, e na noite desta segunda-feira, 11, oito equipes já se enfrentaram.

No Sub – 11, Crescendo em Cristo e F10, ficaram no empate em 2 a 2, Gol de Craque 3 a 0 Cacique Náuas. No Sub – 13, Gol de Placa 0 a 3 F10, Crescendo em Cristo 9 a 0 Cacique Náuas.

Nesta nova fase do Campeonato Cruzeirense de Base, 10 equipes brigam pelo título nas duas categorias, que tem a participação de mais de 250 adolescentes.

Para o treinador, Vanderson de França Moura da escola F10, o campeonato é a realização de um sonho para a maioria dos adolescentes.

” Eles sonhavam com uma competição em todas as pessoas podemos vê-los jogando e a prefeitura de Cruzeiro do Sul está realizando. Eu agradeço por essa oportunidade e enquanto treinador me sinto muito feliz em ver o empenho deles nos treinos para chegar bem no dia do jogo, isso nos deixa muito feliz” destacou.

O diretor de Esporte da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Rafaine Andrade, a gestão municipal é referência em todos os esportes no Acre.

” A do meta do prefeito Zequinha Lima e do Secretário de educação e Esporte, Edvaldo Gomes, é seguir fortalecendo o esporte em todas as categorias, começando da base até os adultos. Porque nós entendemos que o esporte é um dos meios de transformação “, comentou.