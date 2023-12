Prefeitura de Cruzeiro do Sul premia vencedores do Campeonato da 1ª Divisão com quase R$ 20 mil

No estádio O Cruzeirão ficou lotado para a final do Campeonato Cruzeirense de Futebol da Primeira Divisão, que teve como camo campeão, o time do União São João. A prefeitura de Cruzeiro do Sul, que realiza o evento em parceria com a Liga Cruzeirense de Futebol, garantiu entrada gratuita para o público e premiação de quase R$20 mil para os campeões e os melhores da competição.

O prefeito Zequinha Lima entregou troféus, medalhas e um cheque de R$ 10 mil para o campeão e R$ 7 mil para o Vice-campeão. R$ 2 mil foram divididos entre o artilheiro do campeonato, o craque da competição, o jogador revelação e o melhor goleiro, somando R$19 mil em premiação.

O União São João chegou nas finais como favorito e ficou com o título de campeão Cruzeirense da Primeira Divisão de 2023, ao vencer nos pênaltis pelo placar de 5 a 4 , o Estrela do Juruá.

O goleiro Luan Craveiro do União São João, falou da emoção da equipe com a conquista do campeonato e agradeceu pelo investimento da prefeitura no esporte. ” Agradeço a Deus pelo título e ao prefeito Zequinha Lima pelo trabalho que ele vem fazendo juntamente com a equipe de esporte da Prefeitura, é um trabalho sério. A premiação é muito boa e nós como desportistas só temos agradecer” declarou.

O Prefeito Zequinha Lima, que acompanhado o jogo no Estádio, se disse satisfeito com o nivel da competição.

” Esse foi o campeonato de futebol de campo com a maior premiação que já teve em Cruzeiro do Sul, e vemos um grande Campeonato com quase R$ 20 mil em premiação. Então, Cruzeiro do Sul está de parabéns e nós vamos continuar investindo no esporte do nosso municípios em todas as categorias e modalidades “, afirmou Zequinha Lima, agradecendo ao Presidente da Liga Cruzeirense de Futebol, Antônio Rodrigues que Futebol, pela parceria e ao Secretário Edivaldo Gomes, e Diretor de Esporte Rafaine Andrade.

O campeonato teve três meses de competição com mais 48 jogos entres os 10 times que estavam na disputa pelo título. O Presidente da Liga de Futebol, Antônio Rodrigues agradeceu o apoio da prefeitura, participação das equipes e da torcida, que lotou as arquibancadas do estádio O Cruzeirão.

” Foram três meses de muitos jogos e hoje finalizando com mais uma grande partida entre União São João e o Estreia do Juruá. A torcida sempre presente no estádio, e em nome da Liga, só tenho agradecer a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na pessoa do prefeito Zequinha Lima, por esta parceria para a realização de um dos maiores campeonato de futebol da região”, comentou o presidente de Liga.