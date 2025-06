Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança Semana do Meio Ambiente com corrida na trilha no IFAC

Com uma corrida de trilha no Instituto Federal do Acre – IFAC, com o tema “Pela Vida e Pelo Clima”, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, deu início neste domingo, 1, à Semana do Meio Ambiente. A competição teve início às 6h30, com um percurso de 3,5km e contou com 170 participantes. Os primeiros colocados receberam troféus nas categorias masculina e feminina do 1º ao 5º lugar.

A secretária de Meio Ambiente do município, Edna Fonseca, destacou a relevância do evento, ressaltando que a corrida vai além da atividade física.

”Hoje é um momento de reflexão. Não se trata apenas da trilha, mas da importância de preservar nossa conexão com a natureza. Observamos que os participantes se preparam fisicamente, mas também estão se conectando com o meio ambiente. Temos parcerias valiosas, especialmente com o IFAC, que nos cedeu o espaço, e com a CronoRace, que nos apoiou, além de diversos patrocinadores que tornaram essa trilha possível”, afirmou.

Raelisson Walter, Diretor Geral do IFAC pontuou sobre a parceria. “Fomos convidados e de imediato, aceitamos o convite para organizar essa ação, que é crucial para refletirmos sobre questões climáticas, e nós oferecemos um curso técnico em meio ambiente no campus”, destacou Raelisson Walter, Diretor Geral do IFAC.

Samuel Almeida, o vencedor da corrida com um tempo de 16 minutos, compartilhou sua satisfação. “Foi difícil, mas gratificante. A corrida foi incrível, o percurso muito bom.

Agradeço o apoio da prefeitura”, declarou.

Fabiana Alves, que conquistou o 1º lugar na categoria feminina, também elogiou o evento. “Foi maravilhoso! Uma verdadeira terapia. Acredito que eventos como esse deveriam acontecer com mais frequência. Para quem não costuma correr, essa trilha pode ser um grande incentivo”, comentou.

Os resultados das categorias

Masculino:

1º lugar – Mardones da Silva

2º lugar – Samuel Almeida do Nascimento

3º lugar – Fabrício Santiago Pinheiro

4º lugar – Vitor Santos Silva

5º lugar – Gabriel Moura Maciel

Feminino:

1º lugar – Fabiana Alves da Silva

2º lugar – Samila de Souza Costa

3º lugar – Melissa Teles Cameli

4º lugar – Adriana Costa Azevedo

5º lugar – Fernanda Farias da Silva

Programação da Semana do Meio Ambiente

De 02 a 04 de junho (segunda a quarta-feira):

Horário: 07h30

Local: Rio Croa

– Oficina de reciclagem de pneus para a produção de poltronas sustentáveis.

– Instalação e manutenção do Sistema de água SALTA-Z, com orientações sobre a conservação dos recursos hídricos.

– Paisagismo na área do estacionamento do Rio Croa.

05 de junho (quinta-feira):

Horário: 07h

Local: Rio Juruá – Várzea

– Remoção de resíduos nas margens do curso d’água, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

– Campanha de educação ambiental sobre o descarte correto de resíduos e os riscos associados ao descarte irregular.