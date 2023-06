Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega premiação aos campeões dos Jogos Escolares da Zona Rural

Assessoria – Na manhã desta terça, 20, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul através do Departamento de Esporte da Secretaria de Educação, iniciou as disputas da fase Infantil dos Jogos Escolares. Na ocasião realizou-se a premiação das escolas Campeãs da Zona Rural.

No Futsal Masculino e Feminino Infantil, o título de campeão ficou com a Escola Olavo Bilac, da Vila Santa Luzia na BR 364. A mesma escola foi ainda vice-campeã com o time masculino na categoria Sub-17. A Escola Juarez Ibernon, também na Vila Santa Luzia, conquistou o título de campeã no Futsal Feminino na categoria Juvenil com dois troféus: campeão rural e vice-campeão urbano. A escola Madre Aldelgundes Becker, no Mititizal sagrou-se campeã nesta categoria.

O troféu mais disputado pelas escolas da zona rural foi no Futsal Masculino Sub-17, que foi conquistado pelos alunos da Escola Maria de Nazaré Santiago, da Vila São Pedro. A mesma escola levou o troféu de vice-campeã no Futsal Masculino no Sub-14.

O professor Lucas Bandeira da Escola Olavo Bilac, que conquistou três troféu nesta fase dos Jogos Escolares, agradeceu a organização por valorizar as escolas rurais.

“Agradecemos a organização por estar valorizando as escolas rurais com essa premiação, porque que normalmente as escolas ficam ficavam no meio do caminho, já caiam na fase de grupos e com esse formato que a Prefeitura fez veio valorizar os nossos alunos na zorna rural”, comentou o professor.

Neste ano a Prefeitura decidiu inovar criando uma competição entre as escolas da Zona Rural para que estas pudessem competir entre elas. O campeão desta fase rural disputa a fase urbana dos Jogos, dando mais chance às escolas da zona rural de permanecerem mais tempo na competição. O coordenador municipal dos Jogos Escolares, Rafaine Andrade disse que a proposta foi apoiada pelo Prefeito Zequinha.

“Quando apresentamos essa proposta ao Prefeito Zequinha, ele já autorizou a fazer esses finais só com as escolas da zona rural para valorizar os alunos e o trabalho dos professores dessas escolas. É um investimento à mais com premiação e arbitragem porque aumenta o número de jogos, mas é algo que vale a pena porque a gente ver a satisfação dos alunos voltando para suas escolas comemorando esse título da fase rural”, completou Rafaine.

Segundo o prefeito Zequinha Lima, a criação da fase rural dos jogos escolares soma-se aos esforços da gestão de ampliar o alcance da cidadania e da participação popular nas ações da gestão municipal, o que vem sendo trabalhado em todas as áreas.

“A gestão tem buscado estar cada vez mais presente na zona rural e ribeirinha do município. Temos as ações itinerantes na saúde, na assistência social e assistência técnica ao produtor rural, mas é na principalmente nos investimentos na educação que a gestão tem buscado elevar a auto-estima e o senso de participação das pessoas da zona rural. Uma atividade como esta, que amplia a participação da zona rural, mexe de maneira muito positiva na vida dos estudantes e dos seus familiares. Estamos empenhados nisso”, disse o prefeito Zequinha Lima.