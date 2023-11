Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Liga de futebol realizam as semifinais do Campeonato da Primeira Divisão

O Campeonato Cruzeirense de Futebol da Primeira Divisão, principal competição esportiva de Cruzeiro do Sul, entra na fase de mata-mata. O evento, realizado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, iniciou com dez equipes e apenas quatro times seguem na disputa do título: América do Deracre, que é líder a competição com 21 pontos, seguido por União São João com 19 pontos. O Ideal, que é o atual campeão, vem em terceiro lugar com 16 pontos e na quarta posição ficou o Estrela do Juruá com 14 pontos.

Por sorteio, as datas dos confrontos das semifinais já foram definidos pela Liga Cruzeirense de Futebol e Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

No primeiro jogo, se enfrentam União São João x Ideal. O jogo está marcado para as 19h15, desta terça-feira, 28, no estádio O Cruzeirão. A outra semifinal entre América do Deracre x Estrela do Juruá, irá acontecer na quinta-feira, 30, as 19h15, no estádio O Cruzeirão.

O acesso do torcedor ao estádio foi liberado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, e em todos os jogos a entrada é gratuita.

O Presidente da Liga Cruzeirense de Futebol, Antônio Rodrigues, espera que o torcedor compareça para prestigiar os dois grandes jogos da semifinal.

” Essa parceria com a prefeitura foi muito importante. O torcedor que as vezes tinha alguma dificuldade para comprar ingresso, na gestão do Prefeito Zequinha Lima, tem o portão liberado em todos os jogos. Com isso muito gente tem vindo assistir o futebol e torcer pelo time e acredito que desta vez não será diferente”, concluiu Antônio Rodrigues.