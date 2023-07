Prefeitura de Cruzeiro do Sul bate recorde de inscrições na fase municipal dos Jogos Escolares no vôlei de areia

Assessoria – Com o apoio da Prefeitura, a Liga Cruzeirense de Futebol 7 realiza, nesta quinta-feira (06), a terceira edição do torneio de X1 e X2. A mais nova modalidade esportiva registrada no Departamento de Esportes do Município tem conquistado muitos atletas e deve reunir um grande público na torcida no evento que será realizado no Complexo Esportivo Municipal.

Três duplas vão disputar a modalidade X1, que conta com um jogador de linha e um goleiro. No X2, haverá mais duas partidas. Nesta última modalidade, participam três atletas em cada equipe, dois jogadores de linha e um goleiro.

A competição terá uma premiação de R$ 8 mil, mais troféu e medalhas. Os jogos começam a partir das 19h na quadra sintética do Complexo Esportivo.

“O Prefeito Zequinha, que também é um desportista, não tem medido esforços para fazer com que o esporte do nosso município seja o melhor e mais competitivo do estado. São muitas as modalidades e estamos trabalhando para atender todos as competições que envolvem os atletas do nosso município”, disse diretor de esportes do município, Edivaldo Gomes.

Matheus Praxedes que está na organização do evento e faz parte da Liga Cruzeirense de Futebol 7, agradeceu o apoio recebido da prefeitura, através da Diretoria municipal de esporte que tem possibilitado a realização das competições.

“Sem o apoio da pefeitura, a Liga a não consegue realizar uma competição tão grande como essa. O espaço do Complexo Esportivo é muito bom e de fácil acesso ao publico que tem prestigiado o nosso evento”, destacou Praxedes.