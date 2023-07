Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia time Internacional Master de Cruzeiro em competição na Bolívia

O aniversário de 31 anos de emancipação política e administrativa de Rodrigues Alves conta com uma gama de atividades em comemoração a data, dentre elas, a tradicional cavalgada, corrida de cavalo e final do primeiro campeonato de moto Cross. Os três eventos foram realizados no domingo ( 24).

Um dos eventos mais esperado da programação, a cavalgada contou com a presença de mais de 3 mil pessoas. O ato reuniu moradores de toda a região do Vale do Juruá.

A cavalgada teve como ponto de partida a fazenda do Seu Caxica. Depois, os participantes percorreram vários pontos da cidade e concluíram com muita festa , no local preparado para receber os cowboys e cowgirls, próximo a pista de moto cross, no acesso ao porto da balsa.

A corrida de cavalos também foi um sucesso e contou com competidores do município e de regiões circunvizinhas.

Posteriormente, foi realizada a final do primeiro campeonato de moto Cross da região do vale do Juruá, que iniciou no mês de abril, finalizando na Semana Cultural. Foram vários competidores disputando a premiação de mais de 10 mil reais, troféus e medalhas.

O prefeito Jailson Amorim agradeceu a presença e o apoio do gerente da Honda, Edivaldo que também estava no evento. E parabenizou todos os competidores e participantes no evento.

A noite a festa continuou na praça Antônio Guilherme, com muito carnaval fora de época sob o som das bandas locais.