Prefeitura de Cruzeiro do Sul anuncia inicio da Copa Máster Rei Pelé com participação de equipes da zona rural

Assessoria – A noite de terça-feira, 23, foi de festa para o torcedor cruzeirense que compareceu em grande número ao estádio Arena do Juruá para prestigiar disputa do título do Campeonato Cruzeirense da Segunda Divisão de Futebol entre Laranja Mecânica e Igarapé Preto. O Laranja foi o campeão da noite.

A competição, é organizada pela Liga Cruzeirense de Futebol com o patrocínio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que pagou R$10 mil em premiação. Desse valor, R$ 6.500 reais foram para o Laranja Mecânica e R$ 3.500 reais para o vice-campeão, o Igarapé Preto.

Em campo o jogo foi bem equilibrado, com poucas chances de gol devido a forte marcação imposta pelos treinadores. O gol de que deu o título ao Laranja Mecânica só saiu no segundo tempo, com o zagueiro Toinho que fez de cabeça após uma cobrança de escanteio.

Eleito como melhor jogador em campo e autor do gol do título, o zagueiro Toinho comemorou a boa atuação.

“Só tenho agradecer à Deus pela partida que fizemos. Foi um bom jogo sem discussão, sem violência e a torcida compareceu em massa e saiu feliz por ter assistido a um grande jogo. Agora é só comemorar e nos preparar para disputar a primeira divisão ” , declarou Toinho.

Com o vice-campeonato, a equipe do Igarapé Preto saiu satisfeita com o desempenho do time que garantiu o acesso à primeira divisão do futebol cruzeirense.

“Futebol muitas vezes se resolve nos detalhes e foi assim que aconteceu hoje, fizemos um bom primeiro tempo. Já na segunda etapa o time caiu um pouco o rendimento e em uma falha de marcação na bola parada acabamos levando o gol. Mas estamos satisfeitos por ter chegado até aqui, alcançamos nosso objectivo que era chegar na primeira divisão e deu certo”, disse o capitão do Igarapé Preto, Piau.

As duas equipes também garantiram vaga na primeira divisão em 2024. Com o acesso dos dois times, este ano a elite do futebol cruzeirense passou de 10 para 12 equipes que irão disputar o campeonato.

Organizador do campeonato, o presidente da Liga Cruzeirense de Futebol, Antônio Rodrigues agradeceu o apoio que a instituição tem recebido da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, para realizar as competições esportivas.

“Foi um bom jogo por parte dos times, o torcedor veio em grande número e isso mostra que o trabalho que vem sendo feito no esporte tanto por parte da LCF quanto da Prefeitura de Cruzeiro do Sul”, comentou o presidente.

O Diretor de Esporte da prefeitura, Rafaine Andrade destacou o bom momento que o município de Cruzeiro do Sul vive no esporte, com a gestão do prefeito Zequinha Lima contemplando todas as categorias.

“É notório o trabalho que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na gestão do prefeito Zequinha Lima, vem fazendo no esporte principalmente no futebol, que é a modalidade mais disputada. E hoje finalizando aqui o campeonato da segunda divisão ainda de 2023, com grande público no Arena, nos mostra que quando a gente faz um trabalho organizado nessa parceria com a Liga, através do convênio com a prefeitura, o resultado é esse”, declarou.