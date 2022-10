Prefeitura de Assis Brasil vai realizar a final do Campeonato Municipal de Futebol neste final de semana

A obra de melhorias na iluminação do estádio municipal José Dantas está em fase de conclusão. O convênio no valor de R$ 350 mil com o Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte, é fruto de emenda parlamentar da Deputada Federal Vanda Milani.

A atual gestão executa a obra e deve concluir os serviços nas próximas semanas. Por enquanto a iluminação será usada em caráter de teste, mas já será possível a realização de partidas e eventos durante a noite.

“Tivemos alguns problemas com a execução desse convênio por conta dos anos que já passaram sem que a obra iniciasse. Também encontramos problemas no projeto, uma vez que o material escolhido era insuficiente para iluminar toda a área do gramado. Tivemos que fazer adequações e investir mais recursos para poder garantir o mínimo de qualidade. Agora vamos fazer os testes e se necessários ampliam ainda mais o sistema de luminárias para que nosso estádio volte a receber competições no período noturno”, comentou o prefeito Jerry Correia.