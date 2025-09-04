Esporte
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
Esporte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes competições esportivas do município: o Campeonato Master e o Campeonato Feminino de futsal.
Os campeonatos reúnem atletas locais em um verdadeiro espetáculo de integração, lazer e valorização do esporte, proporcionando momentos de confraternização para a comunidade e fortalecendo o incentivo ao futebol em diversas categorias.
Ao todo, serão distribuídos aproximadamente R$ 24 mil em premiação, recurso que valoriza o esforço dos atletas e das equipes participantes, além de estimular ainda mais a competitividade saudável e o crescimento do esporte em Assis Brasil.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da iniciativa para o município:
“O esporte é uma ferramenta de inclusão, de saúde e de união entre as pessoas. Estamos felizes em apoiar e investir nessas competições, que têm um grande significado para nossa população”, afirmou.
A programação segue nos próximos finais de semana, movimentando o calendário esportivo da cidade e atraindo torcedores para prestigiar os jogos.
A Prefeitura de Assis Brasil reafirma o compromisso de continuar investindo no esporte local, garantindo oportunidades, incentivo e valorização dos nossos atletas.
Esporte
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia
A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história do futebol de base da região ao conquistar o título da Copa Cidade de Brasiléia, após vencer a equipe do Aquarela pelo placar de 3 a 1, em uma final emocionante e marcada por grandes jogadas, garra e muita competitividade.
A decisão, que reuniu torcedores e familiares, foi um verdadeiro espetáculo do futebol juvenil, evidenciando a qualidade técnica e a determinação dos jovens atletas. Ao longo de toda a competição, o São Cristóvão mostrou disciplina, superação e espírito coletivo, características que o levaram à conquista do troféu.
O elenco campeão conta com jogadores de Epitaciolândia e Xapuri, que se destacaram não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pela postura comprometida em todos os momentos da competição. A comissão técnica, formada por Ricardo Maffi, Kaillon Gabriel e Yeiki Junior, foi fundamental no trabalho de preparação, desenvolvendo estratégias e treinamentos que resultaram no desempenho vitorioso.
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, fez questão de parabenizar os atletas, destacando a importância do esporte como ferramenta de formação e cidadania:
“Fiquei muito feliz em parabenizar de coração esses jovens talentos, que demonstraram união, dedicação e muita habilidade dentro de campo. Também agradeço à comissão técnica pelo excelente trabalho na preparação da equipe. Investir no esporte é acreditar no futuro da nossa juventude, e reforço meu compromisso em apoiar e incentivar o crescimento do futebol em nosso município.”
Com essa conquista, o São Cristóvão Sub-17 consolida-se como uma das equipes mais promissoras do futebol de base regional, inspirando novas gerações de atletas e reforçando a relevância dos investimentos em projetos esportivos. O título não é apenas uma vitória dentro das quatro linhas, mas também um símbolo de dedicação, trabalho em equipe e esperança para o futuro do esporte local.
Zequinha Lima assina Ordem de Serviço de asfaltamento de Travessa no Bairro Nossa Senhora das Graças
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Prefeitura de Assis Brasil realiza palestra especial com foco na juventude, em alusão ao Setembro Amarelo
Prefeitura de Rodrigues Alves promove palestra educativa sobre queimadas e primeiros socorros
Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade
POLÍTICA
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
CONCURSO
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Prefeito Bocalom recusa vans odontológicas gratuitas do Governo Federal e mantém contrato milionário suspeito em Rio Branco
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Deputada Maria Antonia cobra instalação de agência da Caixa Econômica Federal em Mâncio Lima
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Ex-deputada Mara Rocha reafirma pré-candidatura ao Senado e garante apoio de Alan Rick e Roberto Duarte
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário