Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes competições esportivas do município: o Campeonato Master e o Campeonato Feminino de futsal.

Os campeonatos reúnem atletas locais em um verdadeiro espetáculo de integração, lazer e valorização do esporte, proporcionando momentos de confraternização para a comunidade e fortalecendo o incentivo ao futebol em diversas categorias.

Ao todo, serão distribuídos aproximadamente R$ 24 mil em premiação, recurso que valoriza o esforço dos atletas e das equipes participantes, além de estimular ainda mais a competitividade saudável e o crescimento do esporte em Assis Brasil.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância da iniciativa para o município:

“O esporte é uma ferramenta de inclusão, de saúde e de união entre as pessoas. Estamos felizes em apoiar e investir nessas competições, que têm um grande significado para nossa população”, afirmou.

A programação segue nos próximos finais de semana, movimentando o calendário esportivo da cidade e atraindo torcedores para prestigiar os jogos.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma o compromisso de continuar investindo no esporte local, garantindo oportunidades, incentivo e valorização dos nossos atletas.