Prefeitura de Assis Brasil informa que estão abertas as matrículas da Escolinha de Futebol Talentos da Fronteira

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria Municipal de Esportes, informa que estão abertas as matrículas da Escolinha de Futebol Talentos da Fronteira.

O projeto será coordenado pelo professor Neudo Lopes da Silva com horários no turno da manhã e tarde no ginásio Sidney Nascimento de Moraes.

Matrículas de 15 a 23 de fevereiro para as seguintes idades:

Masculino

SUB-7: crianças de 5 a 7 anos

SUB-10: crianças de 8 a 10 anos

SUB-13: crianças de 11 a 13 anos

SUB-17: adolescentes de 14 a 17 anos

Feminino

SUB-11: crianças de 9 a 11 anos

SUB-15: adolescentes de 12 a 15 anos

Local de matrículas: ginásio municipal Sidney Nascimento

Realização:

Prefeitura de Assis Brasil

Diretoria de Esportes

Projeto Talentos da Fronteira

