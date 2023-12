Prefeito Zequinha Lima apoia realização de corrida promovida pelo Governo em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul investe em diversas modalidades esportivas, desde o popular futebol, ao atletismo, passando pela contratação de profissionais de educação física nas Unidades Básicas de Saúde para realização de atividades ao ar livre.

O prefeito Zequinha Lima, tem sido um entusiasta incondicional do esporte na gestão, não apenas apoiando institucionalmente a realização de eventos esportivos, mas ele próprio participando ativamente.

Por isso, o prefeito esteve neste domingo, 10, entre os cerca de 240 corredores que participam da segunda etapa do Circuito de Corrida Marieta Cameli em Cruzeiro do Sul, realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), com o apoio da prefeitura.

O circuito de 5km e 10km, masculino e feminino tem como objetivo promover a prática esportiva no município e arrecadar alimentos para serem doados na campanha Juntos pelo Acre, no projeto Natal Compartilhando Esperança, do governo estadual.

Zequinha, que se recupera de uma lesão na perna, ficou seis meses sem poder praticar nenhuma atividade física. Na manhã deste domingo, voltou à prática esportiva participando desta corrida.

“Quero parabenizar nosso secretário de esportes Aberson Carvalho por esta competição. É importante chamar os atletas de volta, incentivando os sedentários a praticarem esporte. Vim testar a mim mesmo aqui hoje e corri 3,5 km em 30 minutos. Fiquei seis meses parado e vi que já dá para correr no final do ano” explica o prefeito

Maria de Nazaré Oliveira, conhecida como Luciana, 33 anos, foi a primeira colocada feminina na categoria de 5 km e diz que a corrida mudou o corpo e a vida dela.

“Antes eu bebia muito, era gordinha, meu número era 42, hoje é 36. Conheci muitos amigos no atletismo e não tem nada melhor do que acordar às 5 da manhã para correr. Não tem nada melhor”, relata.

Rodrigo Pinho, 24, conquistou o primeiro lugar nos 5 km masculino.

“Me sinto feliz porque essa é a concretização dos meus treinamentos. A gente se esforça bastante mesmo com a rotina de trabalho, e a recompensa vem eu sendo campeão da prova. É preciso de muita determinação e fortalecer o psicológico, pois ajuda muito. Acho que o importante é começar, e logo vai surgir o incentivo a mais para participar nessas provas”, relata

Matheus Silva da Rocha, 23 anos, ganhou em primeiro lugar dos 10km e já pratica corrida há 5 meses e diz que este foi um treino para a Corrida de São Silvestre, da qual vai participar, em São Paulo. Ele vai ter apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul, para participar do evento.

“A preparação é muito treino, acordo às 4 da manhã para correr. Estou muito feliz porque esta é uma corrida de bastante resistência e eu vou participar da São Silvestre. agradecimento ao prefeito Zequinha Lima, Deus e à empresa que estão me ajudando a realizar esse sonho. É importante o incentivo ao atleta. Primeiramente, acredite em você, Deus no comando, treine bastante, acorde cedo e os resultados virão”, destaca.

Rosangela Souza de Oliveira, a Arlete, foi a vencedora dos 10 Km.

“É um prazer correr aqui na minha cidade. Moro em Rio Branco, mas sou aqui. É uma satisfação muito grande tirar o primeiro lugar. É importante que as corridas sejam incentivadas, aqui do Juruá saem os melhores atletas do Acre. Acabei de fazer recentemente 21 km em Rio Branco, aqui é um percurso mais difícil pelas ladeiras, mas é uma satisfação muito grande. São provas muito duras, mas saímos muito bem, graças a Deus. Agora é continuar treinando, o ponto forte é se manter treinando todos os dias, tem que continuar lutando, quem sabe um dia conseguir um patrocínio para se tornar atleta.

Antônio Cameli Teles, 62 anos, que é sobrinho de Marieta Cameli, homenageada nesta corrida, participou da corrida, com orgulho.

“Só tenho a fazer um agradecimento ao governo do estado, Gladson Cameli, que realiza mais esse evento esportivo, porque é bom para todos, para a saúde. É uma oportunidade para quem está em casa sem fazer nada. Minha tia Marieta Cameli sempre foi uma mulher honrada, ativa. O conselho que dou é que não desistam, evitem as drogas e o alcoolismo, porque é saudável, a gente sente mesmo no nosso coração”.

O prefeito Zequinha também comunicou sobre a terceira edição da Corrida da Virada que a prefeitura vai realizar em Cruzeiro do Sul no dia 31 de dezembro.

“Quero também comunicar a todas as pessoas que teremos a terceira edição da Corrida da Virada e espero que tenhamos boa participação como no ano passado. Vou tentar correr pelo menos 5 km, vou treinar mais, para quem sabe conseguir alcançar essa meta em 31 de dezembro. Venham todos ”, convidou ele.