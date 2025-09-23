Esporte
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão do Vale do Juruá, que faz parte da programação dos 121 anos do município. A competição reúne seis equipes que se enfrentarão ao longo da semana. O evento de abertura atraiu grande público e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima.
As seleções de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Porto Walter, Rodrigues Alves e Guajará, no Amazonas buscam o título. A grande final está marcada para o próximo sábado, 27, com uma premiação de R$ 5 mil para o time vencedor.
Durante a cerimônia de abertura , o prefeito Zequinha Lima destacou a importância do evento e anunciou uma iniciativa para incentivar a torcida. “Além da premiação para o campeão, no dia 27, durante a final, sortearemos 10 bicicletas para os torcedores presentes, incentivando a participação e o apoio às suas seleções. Parabenizo às equipes e desejo sucesso a todos”, afirmou.
Robson Brito, jogador da seleção de Cruzeiro do Sul, cita as expectativas para a competição e o apoio recebido da gestão municipal. “Enfrentaremos adversários qualificados, especialmente a equipe de Mâncio Lima, que conta com jogadores experientes. Agradecemos ao prefeito Zequinha Lima pelo suporte constante. Estamos confiantes de que vai dar tudo certo ”, concluiu.
Gilvan Ferreira, diretor de Esporte e Lazer da Prefeitura, explica que serão realizados dois jogos por dia. “Haverá dois jogos por dia, exceto no dia 26, que será reservado para descanso. No dia 25, teremos as semifinais. Além disso, haverá um quadrangular de categorias máster, envolvendo Cruzeiro do Sul, Guajará, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com três jogos programados”, detalhou.
Também estiveram presentes na abertura do Copão, vereadores de Cruzeiro do Sul, o deputado estadual Nicolau Júnior e secretários da gestão.
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até o dia 26 e conta com 6 equipes. Foram realizadas duas partidas, sendo a primeira um empate de 1×1 entre as equipes da Croácia, da Vila Lagoinha e Santa Luzia, da Vila Santa Luzia do Pentecoste. No segundo jogo houve a vitória do Força Jovem da Vila São Pedro contra o Real Madrid, da Vila Santa Luzia da Br 364, por 1×0.
Além do Super Copão, a Prefeitura realizará a partir da próxima segunda-feira, 22, o Copão do Vale do Juruá que contará com 5 seleções: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Guajará e Tarauacá.
As duas competições acontecem no estádio O Cruzeirão, que será reinaugurado no dia 26. O espaço recebeu uma ampla reforma com cobertura da arquibancada, troca da iluminação melhorias no gramado além da pintura.
“O prefeito Zequinha Lima é um amante do esporte e entende que o mesmo é uma ferramenta de desenvolvimento da nossa cidade. O esporte tira nossos jovens do mundo das drogas e hoje estamos duas grandes competições aqui no Cruzeirão”, citou Gilvan Ferreira, Coordenador de Esportes de Cruzeiro do Sul.
“ A Supercopa das Vilas é um momento de celebração do esporte e da união. O Estádio Cruzeirão é palco dessa festa que valoriza o talento dos atletas locais e fortalece o espírito esportivo”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.
