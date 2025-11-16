Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhou de perto um treino especial da Academia Leão Dourado, coordenada pelo sensei Amarildo Ferreira. Durante a atividade, ele interagiu com crianças e adolescentes, reforçando a importância do esporte na formação social e pessoal da juventude. Segundo o gestor, foi um momento marcado por energia, disciplina e entusiasmo da garotada.

O Jiu-Jitsu tem conquistado espaço no município, especialmente por meio do projeto implantado nas escolas da rede municipal, que atualmente atende mais de cem alunos. A iniciativa vem estimulando a prática esportiva como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, além de abrir portas para novos talentos locais.

Para o prefeito, acompanhar esses avanços de perto demonstra o impacto positivo do esporte na vida dos jovens. Ele ressaltou que investir em atividades físicas é investir no futuro da comunidade, criando oportunidades e fortalecendo valores como respeito, foco e superação.

Sérgio Lopes afirmou que a gestão seguirá incentivando o esporte e ampliando ações que promovam qualidade de vida e formação cidadã. “Seguimos abrindo mais oportunidades para todos”, destacou.