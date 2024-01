Prefeito Jerry anuncia início do campeonato feminino de futsal e garante bônus de mil reais para as equipe

Assessoria – Depois de uma temporada intensa em 2023 com mais de 120 Jogos, o gramado do principal palco do futebol cruzeirense, o Estádio O Cruzeirão, passa por recuperação. A recomposição do gramado, feita pelos servidores operacionais do departamento de esporte da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, já está bem avançada.

Com a previsão de início do Campeonato Cruzeirense de Futebol Feminino para dia 27, de Janeiro, a Diretoria Municipal de Esporte, segue em ritmo acelerado para deixar o estádio, pronto até o início da competição feminina.

“Tivemos uma temporada de muitos jogos, com mais de 120 partidas e o prefeito Zequinha Lima determinou essa revitalização nos pontos que ficaram mais danificados no gramado. Já conseguimos recuperar mais de 50℅ da grama, faltando apenas parte do círculo central e as áreas de gol, que são lugares que recebem maior Impacto durante os jogos. Vamos deixar tudo pronto para receber a competição feminina”, destacou o Diretor de Esporte, Rafaine Andrade.

Outra praça esportiva do município que recebeu o serviço de limpeza e manutenção neste final de semana, foi a Vila Olímpica que tem uma área de mais de 6mil m² com pista de Atletismo, campo de futebol, quadra de esporte e piscina para provas de natação.

“A prefeitura, tem uma demanda muito grande porque aqui é o único local Da região do Juruá que é capaz de receber os Testes de Aptidão Física – TAF das forças pública de segurança. Então é um leque muito grande de equipamentos esportivos que a prefeitura de Cruzeiro do Sul dá manutenção” explicou Rafaine.

Para este ano de 2024, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, tem uma emenda parlamentar do Senador Alan Rick, no valor de R$ 500 mil, que será investido em reformas na Vila Olímpica.