Prefeito Jailson Amorim participa da solenidade de abertura dos Jogos Escolares 2022, fase municipal

A gestão do prefeito Jailson Amorim tem valorizado significativamente o esporte do município de Rodrigues Alves e, sobretudo, incentivando os desportistas a praticar as mais diversas modalidades. Recentemente, a prefeitura por meio da Secretaria de Esporte Cultura e Lazer da Cidade realizou um torneio de futebol com boas premiações.

Após partidas acirradas e vibrantes, conhecemos o grande vencedor do torneio de futebol que iniciou domingo, 05, na Vila São Pedro. O time do Ramal 03 foi o primeiro colocado, sendo premiado com um boi de 200 kg após uma partida dura contra o vice-campeão, que foi o time Ajax, que por sua vez ganhou um porco de 90 kg em premiação.

“Só tenho que agradecer a Deus por nos abençoar por poder realizar mais um grande evento esportivo para os desportistas do nosso município. Dessa forma, agradeço os comerciantes locais do nosso município, pelo patrocínio das premiações e por sempre estarem apoiando nossos eventos, e o Coordenador de Esporte, Done Freitas, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente dessa Coordenação”, concluiu o gestor.