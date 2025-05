Prefeito de Porto Walter, César Andrade celebra abertura dos jogos ecolares da fase municipal 2025

Em clima de alegria, integração e incentivo ao esporte, a Prefeitura de Porto Walter realizou, abriu neste Sábado (24), a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares 2025. O evento marca o início das competições entre escolas da rede municipal e estadual, reunindo estudantes, professores, gestores e toda a comunidade escolar.

A realização dos Jogos só foi possível graças à parceria entre a Prefeitura de Porto Walter e o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e do Núcleo de Educação do município, que atuaram diretamente no apoio técnico, logístico e pedagógico para garantir o sucesso do evento.

Durante a abertura, o prefeito destacou a importância do esporte na formação dos jovens, reforçando que os Jogos Escolares são mais do que competição, são oportunidades de promover valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e inclusão.

Nesta edição, os alunos disputam as modalidades de voleibol de quadra, vôlei de praia, futsal sub-17 masculino e feminino, além do atletismo na modalidade de corrida, proporcionando aos estudantes momentos de superação, integração e incentivo à prática esportiva.