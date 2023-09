Prefeito de Porto Walter, Cesár Andrade abre campeonato de futebol de campo 2023

A Prefeitura de Porto Walter abriu nesta Quinta-feira (07), nos 201 anos da independência do Brasil, o campeonato de Futebol de Campo 2023. Os jogos são sediados no Estádio Municipal Wagner Gonçalves Borges com organização do Departamento de Esportes.

Nas partidas desta Quinta, estrearam as equipes do Santa Luzia versus Juventus do Natal, no primeiro jogo. No embate, houve empate no 1º tempo, e a partida foi decidida nos quarenta e cinco do segundo tempo, com o Juventus do Natal marcando 2 x 1.

Na estreia do segundo jogo, o show dentro do estádio ficou a cargo das equipes do Garotos RV, da área indígena versus PSI, que tem sido um time ousado na montagem do elenco e que se destacou ano passado sendo uma promessa nos jogos deste ano, e já marcando 4 à 3 na estreia, diante de uma disputa acirrada.

O Maytta, atual campeão tentará manter a invencibilidade no campeonato e estreou contra a Chapecoense, mas empataram em 1 x 1.

Este ano, participam da competição 40 equipes. Destas, 30 representam a segunda divisão e 10 a primeira.

O Prefeito e o vice receberam os agradecimentos dos jogadores. E destacam o comprometimento de seguir apoiando as práticas esportivas no envolvimento com a juventude.