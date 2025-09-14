Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima

Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal 2025, ao vencer a equipe do Internacional na grande final disputada no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima.

A decisão reuniu torcedores de toda a região, que lotaram as arquibancadas para acompanhar o espetáculo. Dentro de campo, a Seleção de Porto Walter demonstrou garra, união e qualidade técnica, dominando as principais ações da partida e garantindo o título mais importante do torneio.

O clima de festa tomou conta desde o apito inicial. A cada jogada, a torcida porto-waltense vibrava e empurrava o time rumo à vitória.

O título é motivo de orgulho e reafirma o potencial esportivo do município. Para o prefeito César Andrade, a vitória é um marco que vai além do futebol. “Essa conquista representa a força, a união e a determinação do nosso povo. Porto Walter mostrou que, quando acreditamos e trabalhamos juntos, alcançamos grandes resultados. É um título histórico para nossa cidade.”

A Copa dos Campeões Intermunicipal integra a programação do 5º Festival do Coco, em Mâncio Lima, e reúne as principais equipes da região. Mais do que uma competição, o torneio promove a integração entre os municípios, fortalece a cultura esportiva e movimenta a economia local.