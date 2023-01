Pela primeira vez clube do Humaitá de Porto Acre conquistou o título do Campeonato Acreano

Elenco do Humaitá foi renovado após Série D para disputa da Copa Verde – Foto: Anthony Maia

O ano de 2022 foi histórico para o Humaitá. Pela primeira o clube da cidade de Porto Acre, interior do estado, conquistou o título do Campeonato Acreano e garantiu a segunda temporada consecutiva (2023) com calendário cheio para o futebol profissional.

O Humaitá teve os melhores números do estadual. O Tourão de Porto Acre, comandado pelo técnico Emanoel Sacramento, foi um dos clubes com a melhor defesa, teve o melhor ataque, artilheiro e ainda aplicou uma das maiores goleadas da competição. Clique aqui para ver os números gerais da competição!

A campanha até levantar a taça de maneira inédita foi de nove jogos, seis vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 74,07%. Foram 19 gols marcados e seis sofridos.

Com o título, o Humaitá garantiu vaga na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro Série D e na Copa Verde da temporada 2023.

Estreias no cenário nacional e volta à Copa Verde

No cenário nacional o Tourão de Porto Acre esteve em três competições, mas acabou sendo eliminado em todas sem chances de brigar pelo título.

A primeira foi a Copa do Brasil, em fevereiro. Estreando na disputa teve como rival na primeira fase o Brasiliense. Jogando no Acre, acabou empatando por 2 a 2 e foi eliminado pelo Jacaré por causa do regulamento, que dá a vantagem do empate ao time visitante por ter melhor classificação no Ranking Nacional de Clubes (RNC).

No Campeonato Brasileiro Série D, também disputando pela primeira vez, o time acabou tendo um desmanche no elenco após o título estadual e não conseguiu se encontrar. Com a saída do técnico campeão acreano após três derrotas nas três primeiras rodadas, o treinador Álvaro Miguéis foi contratado para o cargo.

A mudança no comando, no entanto, não teve impacto nos resultados dentro de campo e a equipe acreana acabou eliminada na primeira fase ficando na sétima e penúltima posição no grupo A1 com seis pontos somados em 14 partidas. O time obteve apenas uma vitória, empatou três e perdeu 10 jogos, marcando 11 gols e sofrendo 32.

A última aparição no cenário nacional foi na Copa Verde, no mês de outubro, competição que participou pela segunda vez.

+ Após ser anunciado reforço do Humaitá para 2023, goleiro é contratado pelo Londrina

Com Álvaro Miguéis no comando, o Tourão de Porto Acre passou pelo Náutico-RR na primeira fase com vitória por 3 a 0, no dia 25 de outubro, mas acabou eliminado na segunda fase ao ser derrotado pelo Paysandu pelo mesmo placar, se despedindo dos gramados em 2022. Duaine Rodrigues, G1 Globo

Humaitá campeão acreano 2022 – Foto: Reprodução / Instagram