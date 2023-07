Paratleta acreana conquista mais uma medalha de ouro para o Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico, na França

Assessoria – A competição estudantil que reuniu 72 competidores, masculino e feminino, encerrou na noite de sábado (7) no Complexo Esportivo municipal, com a premiação das duplas campeãs, realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Os atletas do Colégio Dom Pedro II, foram os vencedores da categoria principal Sub-17, com as duplas masculino e feminino. Já na categoria Sub -14, o vencedor das duplas masculino e feminino ficou com a Escola São José.

O Instituto Santa Teresinha ficou em segundo lugar com as duplas masculino e feminino na categoria Sub – 14 e no feminino Sub – 17. O IFAC terminou segundo lugar com a dupla masculino também no Sub – 17.

Campeã no vôlei de quadra e agora no vôlei de areia com as duas duplas do Colégio Dom Pedro II, a professora Rosa Martins, disse que isso é o resultado do trabalho que vem sendo feito com os atletas.

“Isso é o resultado do nosso trabalho, professor e atletas, tudo que você persiste vai dar certo e hoje estamos colhendo o resultado do nosso trabalho”, disse a professora Rosa.

O Diretor de Esporte, Edivaldo Gomes comentou que o sucesso da competição estudantil, mostra o compromisso que a gestão do prefeito Zequinha tem com a educação e formação dos estudantes.

“A gestão tem compromisso com a educação e a formação dos nossos estudantes, procuramos dar suporte para toda as nossas escolas, inclusive as da zona rural e indígena”, enfatizou Edivaldo Gomes.