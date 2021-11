Outro acreano brilha no gol e o Botafogo do Rio de Janeiro é campeão do ESCUP 2021 Sub-17

O goleiro acreano Victor Darub foi outro conterrâneo a brilhar debaixo das traves em menos de 24h (ontem foi Weverton, do Palmeiras) e seu time, o Botafogo do Rio de Janeiro, conquistou mais um título na manhã deste domingo, 28, na categoria sub 17.

Na final da ESCUP 2021, realizado no Espírito Santo, o time dele venceu a equipe do Fluminense por 3×2. Num jogo emocionante, o Fluminense abriu o placar, após o alvinegro ter perdido um pênalti. O Botafogo conseguiu o empate, tendo o Fluminense assinalado outro gol e passado a frente no placar.

O glorioso foi para cima e virou a partida. Com defesas importantes e tranquilidade na meta, Victor, goleiro acreano, foi um dos responsáveis pela conquista: “Agradeço a Deus e a minha família pelo apoio. Feliz em estar, assim como muitos outros (principalmente Weverton), trazendo o nome do Acre. O sentimento é de felicidade. Obrigado a todos”, disse.

E finalizou fazendo uma referência ao irmão, Yago, também goleiro e que joga no Flamengo: “Quero agradecer em especial meu irmão, Yago Darub, minha inspiração. Ontem, antes da final, fiquei olhando várias defesas dele. Esse título é para você meu irmão”.

