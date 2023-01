Náuas vai realizar novas eleições para recompor diretoria; dirigente explica planejamento para Acreano

Zacarias Lopes, presidente do Náuas – Foto: Manoel Façanha/Arquivo Pessoal

O Náuas começou 2023 com o mesmo problema interno da última temporada: a ausência de diretores. Com objetivo de reorganizar o clube antes do início do Campeonato Acreano, o Cacique do Juruá vai realizar um processo eleitoral para recompor os diretores do clube, que foram eleitos há dois anos.

Sem avanço nas conversas com os dirigentes ausentes – apenas dois dos nove estão ativos em suas funções –, o Náuas decidiu estabelecer uma portaria (veja mais o documento abaixo) para criação de uma comissão eleitoral para promover nova eleição.

Segundo o presidente do Náuas, Zacarias Lopes, em breve será divulgado um edital de convocação da eleição. O processo eleitoral foi a solução encontrada para sanar os problemas internos, buscando uma diretoria com mais pessoas atuando pelo clube.

– Nós estamos abrindo o edital de convocação para um novo pleito do Náuas porque temos nove diretores, mas apenas dois estão ativos trabalhando e para trabalhar durante um campeonato estadual precisa de mais gente – disse.

– Um clube profissional precisa de uma diretoria mais ativa, mais completa, com os ocupantes de cargos cada vez mais especializado nos seus próprios cargos para fazer funcionar direitinho o clube – completa.

De acordo com o dirigente, a comissão eleitoral será formada por presidente, vice-presidente e secretário. São eles que vão dar andamento ao processo eleitoral.

– O clube funciona assim, os associados têm responsabilidade de sustentar e manter o clube. Então, são justamente essas pessoas que têm direito ao voto e de ser votado. A minha função só vai até baixar uma portaria criando a comissão eleitoral. Dentro do pleito eleitoral eu não posso interferir em nada a não ser como concorrente a uma das vagas. Se eu se eu fizer parte de alguma chapa, eu entro, mas como concorrente – explica.

Zacarias Lopes deixou em aberto a possibilidade de voltar a ser treinador do Náuas no estadual, assim como ocorreu em 2022. Como ocupa o cargo de presidente, o dirigente não pôde ir a campo nos jogos por conta de uma regra no Regulamento Geral de Competições (RGC). O auxiliar-técnico Carisson Lopes de Oliveira, filho do presidente, era o responsável pelo time em campo. Veja mais no Globo Esporte Acre Leia Também: Unidades de saúde do município de Plácido de Castro recebe novas placas da gestão do prefeito Camilo Silva

Náuas divulga portaria sobre situação interna da diretoria – Foto: Divulgação/Náuas EC