RIO BRANCO
Esporte

Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais

Publicados

2 de setembro de 2025

Esporte

A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo municipal. Neste ano, a premiação ultrapassa R$ 37 mil, fruto de emenda parlamentar do Deputado Luiz Gonzaga, reforçando o incentivo ao esporte e à valorização do futebol feminino.

O vice-prefeito Guarsônio Melo, que coordena a organização do campeonato, destacou a importância da competição. “O futebol feminino tem crescido e conquistado seu espaço. Nosso objetivo, meu, do Prefeito César, da nossa gestão, é valorizar as atletas e proporcionar um campeonato à altura do talento das mulheres que brilham em campo. Esse campeonato é o maior do Vale do Juruá, e todos os anos crescemos em quesito de inscritos e de premiação”, afirmou.

A premiação será distribuída da seguinte forma:

• Equipe Campeã: R$ 15.000,00

• Vice-campeã: R$ 8.000,00

• 3º lugar: R$ 5.000,00

• 4º lugar: R$ 3.000,00

• 5º lugar: R$ 1.000,00

• 6º lugar: R$ 500,00

Premiações individuais:

Leia Também:  Pré-temporada: Adesg é mais um clube que vai disputar o Campeonato Acreano a iniciar a pré-temporada

• Melhor Jogadora: R$ 500,00

• Melhor Goleira: R$ 500,00

• Artilheira: R$ 500,00

• Equipe mais organizada: R$ 500,00

O concurso de Musa do Campeonato também faz parte da programação, com prêmios de R$ 500, R$ 300, R$ 100 e R$ 100 para as quatro primeiras colocadas. As equipes campeã e vice receberão ainda troféus e medalhas. As inscrições já estão abertas no Departamento de Esportes, e as vagas são limitadas. A previsão é de que a competição tenha início no próximo dia 27 de setembro.

