Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo municipal. Neste ano, a premiação ultrapassa R$ 37 mil, fruto de emenda parlamentar do Deputado Luiz Gonzaga, reforçando o incentivo ao esporte e à valorização do futebol feminino.
O vice-prefeito Guarsônio Melo, que coordena a organização do campeonato, destacou a importância da competição. “O futebol feminino tem crescido e conquistado seu espaço. Nosso objetivo, meu, do Prefeito César, da nossa gestão, é valorizar as atletas e proporcionar um campeonato à altura do talento das mulheres que brilham em campo. Esse campeonato é o maior do Vale do Juruá, e todos os anos crescemos em quesito de inscritos e de premiação”, afirmou.
A premiação será distribuída da seguinte forma:
• Equipe Campeã: R$ 15.000,00
• Vice-campeã: R$ 8.000,00
• 3º lugar: R$ 5.000,00
• 4º lugar: R$ 3.000,00
• 5º lugar: R$ 1.000,00
• 6º lugar: R$ 500,00
Premiações individuais:
• Melhor Jogadora: R$ 500,00
• Melhor Goleira: R$ 500,00
• Artilheira: R$ 500,00
• Equipe mais organizada: R$ 500,00
O concurso de Musa do Campeonato também faz parte da programação, com prêmios de R$ 500, R$ 300, R$ 100 e R$ 100 para as quatro primeiras colocadas. As equipes campeã e vice receberão ainda troféus e medalhas. As inscrições já estão abertas no Departamento de Esportes, e as vagas são limitadas. A previsão é de que a competição tenha início no próximo dia 27 de setembro.
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior
A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final da Taça Cidade de Brasileia de Futebol, após três meses de competição.
A competição contou com 27 equipes participantes, somando mais de 590 atletas em quatro categorias: feminino, sub-17, máster e primeira divisão. O campeonato contou com investimento de R$ 60 mil, sendo quase R$ 30 mil destinados apenas à premiação da final e parte significativa aplicada na arbitragem oficial durante todo o torneio, garantindo lisura e organização até a grande decisão.
Na abertura da noite, a equipe Baixa Verde conquistou o título feminino e levou para casa R$ 3 mil, enquanto o vice-campeão Atlético Ferreira recebeu R$ 1,5 mil. O troféu de melhor goleira ficou com Josiele Melo, e a artilharia com Fernanda Melo.
Na categoria sub-17, o São Cristóvão sagrou-se campeão e recebeu R$ 2,5 mil, enquanto o Aquarela ficou com o vice e R$ 1,5 mil. Os destaques individuais foram Rafael Gerônimo como melhor goleiro e Alexandro Apuri como artilheiro.
No máster, a equipe Auto Peças garantiu o título e levou R$ 4 mil. O Baixa Verde ficou com o vice e R$ 2 mil. O goleiro Gil (Auto Peças), foi eleito o melhor da posição e o atacante José Pereira (Baixa Verde), terminou como artilheiro.
Já a grande final da primeira divisão foi marcada por emoção e alto nível técnico. Após empate no tempo normal, a equipe Anjos da Bola venceu o Boleros por 4 a 3 nos pênaltis, conquistando o título e o prêmio de R$ 8 mil. O vice-campeão levou R$ 4 mil. Brilharam nas cobranças de pênalti Natan Menezes, Ângelo Gurgel, Rodrigo Araújo (Rodriguinho) e Jardson Ferreira, que garantiram a vitória do Anjos da Bola. O goleiro Marcos Freitas (Anjos da Bola) foi eleito o melhor da posição e o atacante William Lima recebeu o troféu de artilheiro.
Durante a final, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do esporte para a cidade.
“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Taça Cidade de Brasileia, que já faz parte do calendário esportivo do município. Esse investimento de R$ 60 mil é um compromisso com os atletas, com a juventude e com a valorização do esporte como instrumento de inclusão e transformação social. Também fizemos questão de garantir arbitragem oficial em todas as partidas, reforçando a seriedade e a credibilidade da competição”, afirmou.
A secretária municipal de Cultura e Esporte reforçou o apoio da gestão às competições locais.
“Foi um campeonato histórico, com mais de 500 atletas envolvidos, equipes femininas, da base, do máster e da primeira divisão. Ver o estádio lotado, famílias torcendo e incentivando é a prova de que o esporte é um elo de união em nossa cidade”, disse.
O deputado estadual Tadeu Hassem, presente na final, também ressaltou o papel do esporte para Brasileia.
“A Taça Cidade é um exemplo de incentivo ao esporte e ao lazer, mas também de cidadania. Parabenizo todos os atletas, dirigentes e a Prefeitura de Brasileia por esse evento grandioso”, destacou.
A competição também contou com o trabalho fundamental da Gerência Municipal de Esporte, liderada por Clebson Venancio, que esteve à frente da organização, apoio logístico e acompanhamento de todas as rodadas, garantindo que cada detalhe do campeonato fosse realizado com eficiência e dedicação.
Foto: Gennoci Nascimento
Deputada Maria Antônia destaca vitória de Bil Souza, acreano que foi eleito coordenador nacional do Morhan e reforça protagonismo do Estado na luta contra a hanseníase
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Entre contratos milionários e descaso com o povo: governo Gladson Cameli planeja gastar quase R$ 2 milhões em nobreaks para a Educação
Cofres públicos a serviço do gabinete da vice: Mailza Assis abre cotação para instalar câmeras de segurança em seu gabinete
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
