Multidão participa da final do campeonato de Rodrigues Alves organizado pela Prefeitura do Município

No Sábado , 27, a Prefeitura de Rodrigues Alves, através do Departamento de Esporte, juntamente com a Liga Rodriguense de futsal e apoio do deputado estadual Edivaldo Magalhães, realizaram na Praça Antônio guilherme a grande final do campeonato de futsal masculino e feminino 2021.

Na decorrer da cerimônia de abertura, o Prefeito Jailson Amorim, fez a entrega de kits esportivos e troféis para as equipes da primeira divisão de futebol de campo, handebol, voleibol e equipe de arbitragem e prêmio para o melhor torcedor.

Quero agradecer primeiramente a Deus, por nos permitir chegar a mas essa etapa, a final do futsal. Agradeço também a nossa Câmara de vereadores, todos secretários, ao nosso coordenador de esportes Doni, a Liga Rodriguense de futsal em nome do nosso amigo Anselmo e em especial ao deputado Edivaldo Magalhães. ” Há 21 anos atrás nessa mesma quadra nós estávamos encerrando o 1° campeonato de futsal de Rodrigues Alves e vocês foram quem deram toda premiação”. Eu fico muito feliz, de uma emenda sua de 130 mil reais, agente poder melhorar o esporte.

Pela primeira vez Edivaldo, aqui se cobrava para fazer a prática do futebol, mas agora ninguém paga mas 01 real para jogar futebol, futsal, handebol e voleibol. Pela primeira vez é histórico, graças a sua emenda de deputado estadual, taí, é 8 mil reais em dinheiro, mas troféis, medalhas para todas as equipes que foram campeã e vice campeã. Também vamos equipar a nossa primeira divisão de futebol, e em seguida futebol feminino e segunda divisão.

Mas iremos começar o campeonato da primeira divisão agora dia 11, com a sua ajuda, o estádio de Rodrigues Alves vai sair do escuro, graças a sua emenda de 30 mil para iluminação e 100 mil do Senador Petecão. Já está licitado e se Deus quiser na próxima semana a empresa já irá começar a fazer a iluminação, e tambem iremos concluir a reforma e inaugurar o nosso estádio. Agradeço a Deputada Federal Perpétua pela a sua emenda de 1,2 milhão que vamos construir o primeiro ginásio coberto profissional em Rodrigues Alves. Finalizo agradecendo a cada um de vocês que gostam do esporte, eu também gosto, e que vença o melhor nessa noite.

Edivaldo Magalhães, citou que Rodrigues Alves sempre foi apaixonada por esportes. “Nós estamos aqui hoje, em uma quadra coberta, mas em breve vocês estarão assistindo uma final dessas em um ginásio coberto, que é uma emenda da Deputada Federal Perpétua Almeida que vai ter novo endereço para a prática de esportes aqui de Rodrigues Alves”. Quero aqui agradecer, ao Prefeito Jailson Amorim, a vereadora Terezinha Fernandes, todos os presentes e parabenizar o coordenador de esporte Doni pela linda organização desse grande evento, e finalizou desejando um bom jogo para todos.

Logo após os jogos, Jailson Amorim fez a entrega da premiação para as equipes vencedoras, e a festa continuou na praça Antônio guilherme com muito som ao vivo, com cantores locais.

