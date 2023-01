“Meu sonho é ser jogador”, diz zagueiro de 31 anos que divide treinos com serviço de gari no Acre

Corrida em comemoração ao 6º aniversário do Grupo Penitenciário de Operações Especiais – Foto: Cedida.

Em comemoração ao 6º aniversário do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe), o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) promoveu neste sábado, 14, em Rio Branco, uma corrida interna com os servidores da Polícia Penal. Com dois percursos, de cinco e dez quilômetros, a largada foi realizada em frente ao Quiosque do Coco, no Ipê, às 6h.

Com 150 inscritos, “o primeiro, segundo e terceiro colocados, no feminino e masculino receberam prêmios”, explica o coordenador do evento e comandante do Gpoe, Caio Borges.

O presidente do instituto, Glauber Feitoza, destaca: “O Iapen tem um olhar atento para os servidores, e vê a prática esportiva como fundamental para melhorar o condicionamento físico dos policiais, além de ser importante para estabelecer relações de saúde e bem-estar no Sistema Público de Segurança”.

Já o policial penal Orleilson Albuquerque afirma: “Estes momentos de proximidade servem como estímulos aos servidores, contribuindo para que saiam do sedentarismo e tenham mais qualidade de vida, o que também contribui para o melhor rendimento no serviço policial”.

“O Iapen tem um olhar atento para os servidores”, diz o presidente do Iapen, Glauber Feitoza – Foto: Cedida.