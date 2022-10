Master Bujari perde mais uma partida para o Orlando City de Porto Velho por 4 x 2 no Estádio Categão

A primeira partida dos amistosos entre as equipes Orlando City – Porto Velho e Master Bujari -Acre aconteceu na noite desta sexta feira (07), e foi uma verdadeira revanche para cima do time acreano.

Orlando City aparentemente não se conformou com a derrota no passado e resolveu dar o troco apostando todas as suas fichas nesta disputa, o time rondoniense foi com tudo para cima do Master Bujari e alcançou a vitória nesta primeira rodada com um placar expressivo e com boa vantagem de 3 x 0.

A partida aconteceu na Arena da Floresta e apesar do resultado não houve imprevistos, pois se tratava de um jogo amigável e regado de muito respeito entre os desportistas. Nesta sábado tem mais rodada, onde as hs 15:00 Orlando City e Master Bujari voltam a se enfrentar no Estádio Categão, no município de Bujari