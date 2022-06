Mais de duas mil pessoas participam de torneio que terá premiação de R$ 16 mil no Estádio Wagner Borges, em Porto Walter

Com uma premiação total de R$16 mil reais e troféus para os naipes masculino e feminino, a Prefeitura de Porto Walter realizou nesta Quinta-feira (22), a abertura do torneio Manoel Salpica, no Estádio Wagner Borges como grade da programação dos 30 anos de emancipação da cidade.

Para promover a inclusão social entre comunidades ribeirinhas, indígenas e agrícolas com a zona urbana foi destinado R$ 210 mil reais pelo Governo do Estado por meio de emenda do Deputado Estadual Chico Viga.

Toda uma logística foi preparada pela Prefeitura para recepcionar competidores e torcedores. No total, 102 equipes, sendo 85 do município, onde cada uma recebeu um kit de uniforme e uma bola, e 17 dos municípios vizinhos participarão da competição que finaliza no Sábado (25).

“Essa é a maior atividade de lazer e esporte da história da cidade que proporciona uma confraternização no aniversário do município. Muito gratificante ver o estádio lotado, as equipes participando e mais grato pelos recursos recebidos”, diz o Prefeito.

A abertura contou com a presença de autoridades municipais e estaduais. O torneio é uma homenagem póstuma ao ex-vereador Manoel Soares, conhecido por Manoel Salpica, falecido em 2021.

PREMIAÇÃO NAIPE MASCULINO

1º lugar – R$6 mil reais.

2º lugar – R$3 mil reais.

3º lugar – R$1 mil reais.

PREMIAÇÃO NAIPE FEMININO

1º lugar – R$3 mil reais.

2º lugar- R$2 mil reais.

3º lugar – R$1 mil reais.