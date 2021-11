Lyon venceu o Montpellier: Lucas Paquetá garante vitória para o Lyon sobre o Montpellier

Lucas Paquetá é abraçado pelos companheiros após o gol do Lyon sobre o Montpellier – Foto: AFP

O Lyon venceu o Montpellier neste domingo, por 1 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O meia Lucas Paquetá, também da seleção brasileira, foi o autor do gol da vitória no Stade de la Mosson e ajudou o time dele a subir na tabela de classificação da Ligue 1.

O gol do brasileiro saiu aos 16 minutos do primeiro tempo. O lateral-direito Malo Gusto cruzou de longe, o atacante Islam Slimani acertou chute forte na trave, e a bola voltou exatamente na direção de Paquetá. Ele foi rápido na reação e cabeceou forte, no canto esquerdo.

Lucas Paquetá tem nesta temporada 19 jogos e sete gols marcados pelo Lyon, sendo seis deles no Campeonato Francês. Pela seleção brasileira são mais sete partidas e mais um gol na conta.

Com esse resultado, o Lyon chegou a 22 pontos na Ligue 1 e assumiu a sétima posição na tabela. O Montpellier está em 11º lugar. O próximo jogo do time de Lucas Paquetá será contra o Reims, na quarta-feira.

