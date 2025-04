kits esportivos: Emenda de Edvaldo Magalhães leva cidadania por meio do esporte ao município de Bujari

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) esteve neste domingo (13) no Bujari. O parlamentar participou da entrega de kits esportivos, adquiridos a partir de uma emenda dele no valor de R$ 30 mil destinados ao Projeto Lazer na Comunidade. A entidade beneficiada, no município, foi a Escolinha do Botinha, que atende crianças e adolescentes carentes.

“Às vezes uma pequena contribuição, faz um grande movimento. Todo santo dia temos que fazer uma disputa contra o mal e a melhor forma de vencermos essa disputa é incluirmos os jovens através do esporte, através da cultura, através da boa educação também. É uma disputa cotidiana, uma disputa diária”, disse Edvaldo Magalhães.

O vereador Marivaldo Rodrigues (PCdoB) agradeceu o apoio e afirmou que Edvaldo ‘é um amigo do esporte e do Bujari’. “Sei que isso vai dar um grande avanço para o nosso município. É para isso que ele trabalha, tem esse compromisso. Quero agradecer ao deputado Edvaldo, essa pessoa tão querida do nosso estado, amigo do homem do campo e do esporte. Fico feliz por isso e agradecido”, enfatizou o vereador.

O professor Botinha, da Escolinha Botinha Futebol Clube, foi enfático. Disse que o apoio de Edvaldo é essencial para fortalecer o futebol comunitário no Bujari, permitindo que crianças e adolescentes tenham acesso ao lazer e ao esporte de qualidade.

“Quero agradecer a força e o carinho que o senhor tem pelas crianças do Bujari. O senhor está de parabéns”, ressaltou.

Participaram do encontro o prefeito João Edvaldo Teles, o Padeiro; os vereadores Marivaldo Rodrigues e Gelcemir; as secretárias Rosita, de Esportes, Cultura e Lazer, e Edna, da Secretaria Municipal da Mulher; além dos integrantes do PCdoB do Bujari, Raimundinho, Kelly e Arimateia.