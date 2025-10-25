Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Esporte

Juventude em destaque: Assis Brasil realiza final do Campeonato Juvenil com grande público

Publicados

25 de outubro de 2025

Esporte

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Divisão de Esportes, realizou nesta sexta-feira(25) a grande final do Campeonato Juvenil, com disputas nas categorias masculina e feminina, além da partida que definiu o terceiro lugar masculino.

O evento reuniu um grande público que acompanhou de perto o desempenho dos jovens atletas, em partidas cheias de emoção, talento e espírito esportivo.

O prefeito Jerry Correia participou da final, prestigiando os times e reforçando o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte no município.

“Fico muito feliz em ver nossa juventude participando ativamente do esporte. Isso fortalece nossa comunidade e mostra o potencial dos nossos jovens atletas”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Assis Brasil segue apoiando iniciativas que valorizam o esporte e promovem momentos de lazer, integração e cidadania entre os jovens do município.

