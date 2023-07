Jogos de sinuca, dominó, baralho e rodeio marcam o dia de celebração dos 31 anos de Rodrigues Alves

Na quarta-feira (26), no sexto dia de celebração do aniversário de 31 anos de Rodrigues Alves e da VII edição do festival da Banana, foram realizadas diversas atividades, dentre elas Implantação do setor de Identificação, jogos de dominó, baralho e sinuca, a final do quadrangular de seleções master e principal, baile da 3ª Idade com direito a escolha da Miss e Mister 2023 e mais uma rodada do rodeio.

Logo pela manhã , o prefeito Jailson Amorim participou da Implantação do setor de Identificação que contou com a presença do vice Pr.Nilson Magalhães, do Presidente da Câmara, Tiago Matos, do Delegado de Polícia Cívil, Dr.Marcílio Laurentino, do coordenador de Identificação do Juruá, Jonas Oliveira, vereadores, secretários e coordenadores.

Jailson Amorim falou da dificuldade que as pessoas tinham para tirar seus documentos, muitas vezes tinham que se deslocar para outras cidades , por exemplo, Mancio Lima e Cruzeiro do Sul. “Agora não precisa mais disso, esse serviço será ofertado a população aqui em nossa cidade com a implantação do setor de Identificação. Hoje mesmo já tem uma equipe realizando o atendimento,” concluiu o gestor.

No período da tarde, foi promovido dos Jogos de dominó, sinuca e baralho.Em seguida no Estádio Pedro Santana, foi realizada a grande final do quadrangular de seleções de master e principal. O público lotou o Estádio Pedro Santana para assistir as disputas. O troféu de campeão na final de master masculino ficou com a seleção de Cruzeiro do Sul , e no feminino, o time da casa ergueu a taça. Rodrigues Alves também ficou o título da seleção principal.

No período da noite, na quadra coberta, Jailson Amorim, juntamente com a primeira-dama Samia Cristina, participaram do Baile da Terceira Idade e escolha da Miss e Mister 2023. O desfile foi muito bonito e contou com as torcidas que aplaudiam cada partipação e entrada dos idosos na passarela. Os jurados foram: Francisco Alcir, coordenador da SEICT, Cordolino Mota, coordenador da Fundação de Cultura Elias Mansour no Juruá, Ulissys Vinícius, Assessor do Departamento da Fundação de Cultura Elíais Mansour no Juruá, que elegeram Maria Mercedes como Miss e Miguel Rodrigues como Mister 3ª Idade 2023.

Os eleitos foram coroados pelo prefeito jailson Amorim e primeira-dama Samia Cristina. O prêmio para o primeiro lugar foi de mil reais e os demais participantes todos receberam prêmios. As atividades foram finalizada com mais uma rodada do rodeio.