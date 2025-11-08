Esporte
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, localizada no Seringal Icuriã, região da Divisão. O evento contou com a presença do prefeito Jerry Correia, moradores de diversas comunidades vizinhas, além de atletas, famílias e comerciantes locais que aproveitaram a movimentação para vender seus produtos.
A iniciativa faz parte do projeto de incentivo ao esporte promovido pela gestão municipal, que vem investindo tanto na zona rural quanto na zona urbana, contemplando também as comunidades indígenas. O objetivo é fortalecer a prática esportiva, promover integração entre as comunidades e gerar oportunidades de renda.
A festa foi marcada por animação, jogos disputados. A comunidade fez questão de participar e apoiar seus times, mostrando o quanto o esporte tem força e representatividade no meio rural.
Para o prefeito Jerry Correia, o esporte é também um importante instrumento social e econômico.
“Fico muito feliz em ver a comunidade reunida, prestigiando o esporte, movimentando a economia local e gerando emprego e renda. Esse é o nosso papel: estar presente e apoiar iniciativas que fortalecem a vida das pessoas, seja na zona urbana, rural ou indígena.”, destacou o prefeito.
A competição rural é mais uma ação da Prefeitura de Assis Brasil que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento comunitário e com o lazer aliado à qualidade de vida dos cidadãos.
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025.
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria de Esportes, realizou na tarde desta (07) a abertura oficial do Campeonato Interescolar 2025, reunindo estudantes da rede municipal de ensino em um momento de integração, esporte e valorização do talento dos nossos jovens.
O evento contou com a presença do vice-prefeito Reginaldo Martins, da secretária de Educação, Vanderleia, da vereadora Veronice, dos gestores escolares Manoel e Carlos, além do diretor de Esportes, Odacir. Pais, responsáveis, professores e a comunidade em geral também prestigiaram o início das disputas, incentivando as crianças que participarão das competições ao longo do campeonato.
Durante a abertura, foi destacado o compromisso da gestão municipal com o esporte escolar como ferramenta de inclusão social, disciplina e desenvolvimento pessoal dos estudantes. As equipes fizeram o desfile oficial e, logo após, iniciaram as primeiras partidas, marcadas por animação, respeito e espírito esportivo.
“O esporte forma cidadãos, ensina valores e fortalece nossas crianças. É uma alegria participar desta abertura e ver o empenho de cada equipe”, afirmou o vice-prefeito Reginaldo Martins.
A Prefeitura de Assis Brasil parabeniza todos os envolvidos e deseja um excelente campeonato aos nossos estudantes-atletas.
