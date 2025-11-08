Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Esporte

Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã

Publicados

8 de novembro de 2025

Esporte

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, localizada no Seringal Icuriã, região da Divisão. O evento contou com a presença do prefeito Jerry Correia, moradores de diversas comunidades vizinhas, além de atletas, famílias e comerciantes locais que aproveitaram a movimentação para vender seus produtos.

A iniciativa faz parte do projeto de incentivo ao esporte promovido pela gestão municipal, que vem investindo tanto na zona rural quanto na zona urbana, contemplando também as comunidades indígenas. O objetivo é fortalecer a prática esportiva, promover integração entre as comunidades e gerar oportunidades de renda.

A festa foi marcada por animação, jogos disputados. A comunidade fez questão de participar e apoiar seus times, mostrando o quanto o esporte tem força e representatividade no meio rural.

Para o prefeito Jerry Correia, o esporte é também um importante instrumento social e econômico.

“Fico muito feliz em ver a comunidade reunida, prestigiando o esporte, movimentando a economia local e gerando emprego e renda. Esse é o nosso papel: estar presente e apoiar iniciativas que fortalecem a vida das pessoas, seja na zona urbana, rural ou indígena.”, destacou o prefeito.

Leia Também:  Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul

A competição rural é mais uma ação da Prefeitura de Assis Brasil que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento comunitário e com o lazer aliado à qualidade de vida dos cidadãos.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Esporte

Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil

Publicados

20 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025.

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria de Esportes, realizou na tarde desta (07) a abertura oficial do Campeonato Interescolar 2025, reunindo estudantes da rede municipal de ensino em um momento de integração, esporte e valorização do talento dos nossos jovens.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Reginaldo Martins, da secretária de Educação, Vanderleia, da vereadora Veronice, dos gestores escolares Manoel e Carlos, além do diretor de Esportes, Odacir. Pais, responsáveis, professores e a comunidade em geral também prestigiaram o início das disputas, incentivando as crianças que participarão das competições ao longo do campeonato.

Durante a abertura, foi destacado o compromisso da gestão municipal com o esporte escolar como ferramenta de inclusão social, disciplina e desenvolvimento pessoal dos estudantes. As equipes fizeram o desfile oficial e, logo após, iniciaram as primeiras partidas, marcadas por animação, respeito e espírito esportivo.

“O esporte forma cidadãos, ensina valores e fortalece nossas crianças. É uma alegria participar desta abertura e ver o empenho de cada equipe”, afirmou o vice-prefeito Reginaldo Martins.

Leia Também:  Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação

A Prefeitura de Assis Brasil parabeniza todos os envolvidos e deseja um excelente campeonato aos nossos estudantes-atletas.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política1 minuto atrás

Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos

Clima de expectativa e apoio silencioso marca filiação de Alan Rick ao Republicanos – Foto: Reprodução: Flickr O ato de...
Política9 horas atrás

Candiru Menezes diz estar “impressionado” com ataques a Naluh Gouveia e aponta suposto favorecimento da esposa de um conselheiro no governo

O empresário da construção civil Candiru Menezes divulgou um vídeo nas redes sociais em que declara apoio à conselheira do...
Política1 dia atrás

Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade

A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, manifestou-se sobre o episódio ocorrido na sessão da...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Polícia6 dias atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Polícia1 semana atrás

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...

EDUCAÇÃO

Educação18 horas atrás

Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias

A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Educação18 horas atrás

Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Educação18 horas atrás

Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...

CONCURSO

Concurso1 dia atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...

ESPORTE

Esporte56 minutos atrás

Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade...
Esporte20 horas atrás

Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil

Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Esporte3 dias atrás

Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul

A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS