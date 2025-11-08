Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, localizada no Seringal Icuriã, região da Divisão. O evento contou com a presença do prefeito Jerry Correia, moradores de diversas comunidades vizinhas, além de atletas, famílias e comerciantes locais que aproveitaram a movimentação para vender seus produtos.

A iniciativa faz parte do projeto de incentivo ao esporte promovido pela gestão municipal, que vem investindo tanto na zona rural quanto na zona urbana, contemplando também as comunidades indígenas. O objetivo é fortalecer a prática esportiva, promover integração entre as comunidades e gerar oportunidades de renda.

A festa foi marcada por animação, jogos disputados. A comunidade fez questão de participar e apoiar seus times, mostrando o quanto o esporte tem força e representatividade no meio rural.

Para o prefeito Jerry Correia, o esporte é também um importante instrumento social e econômico.

“Fico muito feliz em ver a comunidade reunida, prestigiando o esporte, movimentando a economia local e gerando emprego e renda. Esse é o nosso papel: estar presente e apoiar iniciativas que fortalecem a vida das pessoas, seja na zona urbana, rural ou indígena.”, destacou o prefeito.

A competição rural é mais uma ação da Prefeitura de Assis Brasil que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento comunitário e com o lazer aliado à qualidade de vida dos cidadãos.