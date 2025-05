Jerry Correia participa da abertura da Escolinha de Futsal Infantil na Escola Edilza Maria Batista

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado do Acre, realizará na sexta-feira, 2 de maio, a abertura oficial da fase urbana dos Jogos Escolares 2025. O evento mobiliza cerca de 2.500 estudantes de 35 escolas, que disputarão 15 modalidades esportivas.

A fase da zona rural foi realizada em abril em todas as regionais. A programação se estenderá até junho, contemplando as modalidades coletivas quanto as individuais e em duplas.

As modalidades coletivas em disputa são de futsal, handebol, voleibol e basquete. Já entre as modalidades individuais, os estudantes competirão em atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, jiujitsu, natação, tênis de mesa, taekwondo, xadrez e wrestling. Também haverá a modalidade em dupla no vôlei de praia.

As modalidades coletivas terão como sede principal o Ginásio Poliesportivo Jader Machado. As modalidades individuais acontecerão na Vila Olímpica, enquanto o vôlei de praia será disputado no Complexo Esportivo. Já o xadrez e outras atividades específicas ocorrerão no Teatro dos Náuas e em espaços alternativos.

Gilvan Ferreira, diretor de esportes de Cruzeiro do Sul, destacou a importância dos Jogos Escolares para a juventude local. “É um evento muito esperado pela classe estudantil, tanto juvenil quanto infantil. Pode ser o início de uma trajetória promissora no esporte para muitos desses jovens.”, afirmou ele,reforçando a importância da abertura no ginásio Jader Machado revitalizado.