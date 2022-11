Investir no esporte: prefeitura de Rodrigues Alves inaugura quadra poliesportiva na comunidade Bairro Vermelho

Investir no esporte e oferecer mais opções de lazer para os jovens tem sido prioridade na gestão do prefeito Jailson Amorim. Como prova do compromisso da gestão municipal com os desportistas, a Prefeitura inaugurou a quadra poliesportiva na comunidade barro Vermelho ( bairro Dário Pereira), área rural de Rodrigues Alves.

O evento para entrega do novo espaço esportivo foi realizado no sábado ( 05). Estando presente no ato, o prefeito Jailson Amorim, vereadores, secretários e os moradores da comunidade.

Os recursos para a construção da quadra poliesportiva são oriundos de uma emenda do senador Sérgio Petecão, no valor de R$ 425 mil.

“É com grande satisfação e alegria que estamos inaugurando mais uma quadra, na qual irá proporcionar melhor qualidade de vida na prática dos esportes, para os frequentadores e moradores do Barro Vermelho”, salienta o gestor.

Na oportunidade foi realizado um torneio masculino e feminino com a seguinte premiação: 1°lugar (01) porco, 2° lugar ( bola) de futsal e (02) fardos de refrigerante. Cada atleta que participou dou um quilo de alimento para a Campanha Natal Solidário do final do ano.