Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado

O espírito esportivo e a integração marcaram o Interclasse 2025 dos alunos do 5º ano das Escolas Municipais Rui Lino, Socorro Frota e Elson Dias Dantas. O evento, realizado com o apoio da Prefeitura de Brasiléia, da Secretaria Municipal de Educação e da Gerência de Esportes, movimentou estudantes, professores e equipes escolares em um encontro de muita energia e união.

Ao longo das atividades, os alunos demonstraram empenho, respeito e entusiasmo, destacando valores essenciais como trabalho em equipe, disciplina e convivência harmoniosa entre as três escolas participantes. A competição saudável foi um ponto forte, trazendo aprendizado e reforçando a importância do esporte na formação cidadã.

Com suporte total da gestão municipal, o Interclasse superou o caráter competitivo e se transformou em um momento especial de celebração. Cada estudante teve a oportunidade de mostrar seu talento, torcer pelos colegas e fortalecer vínculos de amizade que ultrapassam os muros da escola.

A iniciativa reafirma o compromisso das unidades escolares e da Prefeitura de Brasiléia em promover uma educação completa, que vai além da sala de aula e incentiva vivências que contribuem para o desenvolvimento integral dos alunos.

Parabéns a todos os envolvidos pelo sucesso do evento. Que venham os próximos encontros, com ainda mais energia, união e entusiasmo!