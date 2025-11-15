Esporte
Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado
Esporte
O espírito esportivo e a integração marcaram o Interclasse 2025 dos alunos do 5º ano das Escolas Municipais Rui Lino, Socorro Frota e Elson Dias Dantas. O evento, realizado com o apoio da Prefeitura de Brasiléia, da Secretaria Municipal de Educação e da Gerência de Esportes, movimentou estudantes, professores e equipes escolares em um encontro de muita energia e união.
Ao longo das atividades, os alunos demonstraram empenho, respeito e entusiasmo, destacando valores essenciais como trabalho em equipe, disciplina e convivência harmoniosa entre as três escolas participantes. A competição saudável foi um ponto forte, trazendo aprendizado e reforçando a importância do esporte na formação cidadã.
Com suporte total da gestão municipal, o Interclasse superou o caráter competitivo e se transformou em um momento especial de celebração. Cada estudante teve a oportunidade de mostrar seu talento, torcer pelos colegas e fortalecer vínculos de amizade que ultrapassam os muros da escola.
A iniciativa reafirma o compromisso das unidades escolares e da Prefeitura de Brasiléia em promover uma educação completa, que vai além da sala de aula e incentiva vivências que contribuem para o desenvolvimento integral dos alunos.
Parabéns a todos os envolvidos pelo sucesso do evento. Que venham os próximos encontros, com ainda mais energia, união e entusiasmo!
Esporte
Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhou de perto um treino especial da Academia Leão Dourado, coordenada pelo sensei Amarildo Ferreira. Durante a atividade, ele interagiu com crianças e adolescentes, reforçando a importância do esporte na formação social e pessoal da juventude. Segundo o gestor, foi um momento marcado por energia, disciplina e entusiasmo da garotada.
O Jiu-Jitsu tem conquistado espaço no município, especialmente por meio do projeto implantado nas escolas da rede municipal, que atualmente atende mais de cem alunos. A iniciativa vem estimulando a prática esportiva como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, além de abrir portas para novos talentos locais.
Para o prefeito, acompanhar esses avanços de perto demonstra o impacto positivo do esporte na vida dos jovens. Ele ressaltou que investir em atividades físicas é investir no futuro da comunidade, criando oportunidades e fortalecendo valores como respeito, foco e superação.
Sérgio Lopes afirmou que a gestão seguirá incentivando o esporte e ampliando ações que promovam qualidade de vida e formação cidadã. “Seguimos abrindo mais oportunidades para todos”, destacou.
Deputada Michelle Melo leva Gabinete Itinerante ao Transacreana e garante mais de 100 atendimentos
Prefeito Sérgio Lopes celebra 2º melhor IQEM do Acre conquistado por Epitaciolândia
Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia
Mentes Azuis apresenta resultados e emociona público em evento no Centro Cultural de Brasiléia
Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado
POLÍTICA
Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política
Veja o vídeo: O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o...
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
POLÍCIA
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
EDUCAÇÃO
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhou de perto um treino especial da Academia Leão Dourado, coordenada pelo sensei Amarildo...
Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado
O espírito esportivo e a integração marcaram o Interclasse 2025 dos alunos do 5º ano das Escolas Municipais Rui Lino,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque2 dias atrás
Parte da Ponte da Sibéria derrete antes mesmo da conclusão e expõe novamente o caos administrativo no governo Gladson Cameli
-
Política Destaque5 dias atrás
Julgamento de Gladson Cameli expõe o colapso moral do governo acusado de comandar o maior esquema de corrupção da história do Acre
-
Política4 dias atrás
“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30
-
Política Destaque3 dias atrás
Ministério Público aciona prefeito “Padeiro” por transformar evento público em palco de autopromoção e “chuva de dinheiro”