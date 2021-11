Independência vence 1ª no Acreano Sub-17; Andirá goleia e assume liderança isolada

Herlayne Braga vai competir pela 1ª vez em evento profissional – Foto: Arquivo Pessoal

Depois de estrear no cenário nacional das competições de fisiculturismo e conquistar a qualificação como atleta profissional da modalidade ao vencer o Musclecontest Nacional, no fim do mês de outubro, a acreana Herlayne Braga se prepara para a estreia em uma disputa com atletas profissionais.

Nesta semana, entre sexta-feira (26) e domingo (28), ela vai se apresentar no Musclecontest Brasil Expo Super Show, que será realizado no Centro de Convenções Sulamerica, no Rio de Janeiro. O evento dá aos dois primeiros colocados de cada categoria vaga para o Mr. Olympia, maior competição da modalidade no mundo.

Herlayne Braga vai concorrer na categoria Bikini e espera ter um desempenho para ficar entre as primeiras colocadas e conquistar a vaga na competição internacional. Se não conseguir alcançar os dois primeiros lugares a intenção é, pelos menos, se colocar entre as cinco melhores para obter pontuação para seguir buscando a qualificação para o Mr. Olympia. Leia Também: Comitiva do Acre participa de feira internacional do café em MG e apresenta café acreano ao mundo – Se eu ficar em primeiro ou segundo lugar já tenho a vaga para o Mr. Olympia, que será no ano que vem nos Estados Unidos. Se eu ficar em terceiro, quarto ou quinto lugar vale uma pontuação, aí tenho que ficar competindo em shows profissionais até acumular, por exemplo, 22 pontos para ter a vaga para o Mr. Olympia. Esse nível é muito difícil porque vou disputar com profissionais – afirma.

Com a preparação no Acre finalizada, Herlayne Braga embarca para o Rio de Janeiro nesta terça-feira (23). Além dela, a competição nacional terá a participação de outro acreano. O fisiculturista Ramon Queiroz, o Dino, que este ano ficou no Top 5 na 57ª edição do Mr. Olympia, entrando para a história do esporte no Acre, vai participar na categoria Classic Physique.

Herlayne Braga vai estrear como fisiculturista profissional em competição nacional no RJ – Foto: Reprodução/Instagram

