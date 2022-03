Incentivo ao Esporte: Prefeitura realiza 1º Copão Intermunicipal de Voleibol em Sena Madureira

Moeda, meia-atacante do Andirá-AC – Foto: Reprodução / TV TEM

O Andirá foi derrotado pelo Humaitá por 2 a 0, nesse sábado (12), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), em confronto válido pela quarta rodada do grupo B do Campeonato Acreano, e praticamente deu adeus as chances de classificação para o segundo turno. Foi o segundo revés do Morcego em três jogos.

Após sair atrás do marcador ainda no primeiro tempo, o Morcego equilibrou as ações da partida na etapa final, mas acabou não convertendo as chances criadas e ainda sofreu mais um gol. Para o meia-atacante Moeda, o resultado não refletiu o que foi o confronto.

— Infelizmente tem dia que é assim: a gente manda, manda no jogo e o adversário vai uma ou duas e faz o gol. Infelizmente, a gente sai com resultado negativo, mas a gente sai de cabeça erguida — disse em entrevista à Rádio EcoAcre FM.

O Morcego é lanterna do grupo B com apenas um ponto somado e depende de uma combinação improvável de resultados para avançar ao returno do estadual. São Francisco, vice-líder com quatro pontos, e Galvez, terceiro colocado com três pontos, tem um jogo a menos.

O time volta a campo para encarar o São Francisco, no próximo domingo (20), às 15h, no estádio Florestão, na capital acreana.

E Veja Também no 3 de Julho – Brasil 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, SINTEAC vem a público, REPUDIAR a fala nojenta e desrespeitosa da senhora Márcia Bittar, pré-candidata a senadora da república. Na ocasião, a mesma em um canal de televisão em Cruzeiro do Sul, afirma que: “Os professores em sala de aula ensinavam aos filhos fazerem sexo com os pais”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.